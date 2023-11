Lo ‘spazzino’ del mare: "Cinquanta tonnellate di rifiuti e plastica recuperate in 4 anni"

Cinquanta tonnellate di rifiuti, soprattutto plastica, tolti dal mare nel giro di quattro anni. Una quantità enorme. Alla quale vanno aggiunte 36 tonnellate di reti da pesca dismesse, giunte a fine vita, e destinate al riciclo. Diventeranno calzini hi-tech. La flotta marinara riminese non prende solo pesci. Da quando, tra fine 2018 e inizio 2019, l’allora 23enne Tommy Parenti, vicecomandante del peschereccio a strascico di 23 metri Levriero II, con suo padre Sebastiano, oggi pensionato, aprì la nuova rotta dell’impegno ecologico e ambientalista, altri pescherecci si sono affiancati. "Ancora non tutti, ma siamo comunque in buon numero – sorride Tomas Parenti, in mare da 11 anni, oggi 27enne, il più giovane comandante della marineria riminese, pioniere dei pescatori ’spazzini del mare’ –. Portare via rifiuti e plastica al mare ritengo sia anzitutto un dovere civico. Noi pescatori siamo in prima linea, siamo sentinelle, perché ci troviamo ogni giorno di fronte a questo tipo di situazioni. Inoltre, cercare di togliere dal mare tutti questi ’corpi estranei’ è doppiamente nel nostro interesse. Come cittadini, ma anche come pescatori, perché danneggiano le nostre reti. Certo è un lavoro in più rispetto alla pesca, perché siamo volontari. Nel mare troviamo di tutto: dai frigoriferi agli pneumatici, dalle biciclette alle lavatrici, poi bottiglie, fusti, cavi d’acciaio. Abbiamo pescato persino dei water. Ma mentre parte di questo materiale in tempi più o meno lunghi si degrada, la plastica no".

L’iniziativa della marineria riminese – analoghe sono avviate in molti porti italiani – è nata in maniera spontanea.

Da anni il settore chiede una legge nazionale che riconosca il servizio di pulizia, oggi fatto in maniera gratuita, o con qualche incentivo estermporaneo, sottolinea la cooperativa pescatori di Rimini. "Purtroppo la legge, che è stata preparata da tempo, giace in qualche cassetto, a quanto sappiamo è da finanziare", dicono.

"Mediamente la nostra flotta peschereccia – aggiungono dalla cooperativa – raccoglie una quindicina di tonnellate di rifiuti, soprattutto plastica, all’anno". "Grazie a un accordo di collaborazione con un partner greco – spiega Massimo Bellavista, responsabile Pesca e acquacoltura Emilia-Romagna Legacoop agroalimentare Nord Italia – le reti ammalorate o quelle dismesse vengono raccolte nei magazzini e inviate in Slovenia, dove una ditta specializzata trasforma i filati in calzini. Ma le reti dobbiamo inviarle perfettamente pulite".

"Gran parte dei rifiuti che troviamo vengono dalle navi – conclude Parenti –, perché li troviamo nella loro corsia di transito". Qualche anno fa i pescatori lamentavano scarsità di cassonetti idonei, una volta ritornati al porto, per conferire i rifiuti trovati al largo. Oggi com’è la situazione? "È un po’ migliorata – conclude Tommy Parenti – ma servirebbero forse ancora più spazi".

Mario Gradara