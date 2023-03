Lo Speciale Viaggio dentro la Perla verde

È una Riccione da vivere e conoscere quella che abbiamo voluto raccontare con uno Speciale che uscirà l’ultimo venerdì di ogni mese. A partire dal 31 marzo per i lettori del Carlino, l’appuntamento in edicola è con ‘Vivere Riccione’, sedici pagine di interviste e approfondimenti dedicate a Riccione. Lo abbiamo voluto fare andando alle radici della storia della Perla verde, che ancor oggi offre dei misteri da svelare. Non vanno svelati, ma solo apprezzati, i riccionesi che hanno fatto del proprio lavoro un elemento identitario della città diventando botteghe storiche. Le loro sono storie che si intrecciano con quelle di tante persone e turisti che con il passare dei decenni hanno finito per amare questo lembo di terra affacciato sull’Adriatico. Passioni vere come quella di Enrico Vanzina, stregato sotto il sole di Riccione. Una città da gustare dove tutto è a portata di mano, tanto da sorprendere il congressista che di colpo si trova a dimenticare l’auto per passeggiare tra le vetrine del ‘salotto’.

Siamo partiti con marzo e con una Riccione che vuole sbocciare, aprendosi a una primavera che verrà raccontata dalla sindaca Daniela Angelini e di cui vedremo un’anticipazione con la città giardino disegnata dalle sapienti opere floreali di Silvia Montanari. Cammineremo nei viali e sulla sabbia incontrando i bagnini che stanno sistemando gli stabilimenti e investendo, nonostante le nubi grigie che le evidenze sulle concessioni demaniali avvicinano all’orizzonte. E saremo pronti a metterci in prima fila quando si aprirà per la prima volta il sipario di un teatro atteso da tanto tempo, che uscirà in strada per avvicinarsi alle persone e agli appassionati.

Questo è molto altro si troverà nelle pagine del fascicolo, mese dopo mese, quando saranno i cittadini a diventare sempre più protagonisti con le loro storie, quelle stesse esistenze che costituiscono le fondamenta di Riccione.