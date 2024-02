Lo spettacolo cult di Mattia Torre

Accuse, litigi e odio vanno in scena. Il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina punta i riflettori, domenica alle 21, sullo spettacolo 456, la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio si detestano, sono diffidenti, ignoranti e nervosi tra loro, ma tuttavia serve una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, ma la tregua non durerà. Gli attori Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta danno vita al testo di Mattia Torre, autore scomparso nel 2019 e affermatosi con programmi tv cult come Parla con me di Serena Dandini e la serie televisiva Boris poi divenuta un film. Domenica, inoltre, alle 17.30 l’attore Massimo De Lorenzo presenta il suo libro "Tante care cose" (Bibliotheka Edizioni) in un incontro a ingresso libero alla Biblioteca di Bellaria.