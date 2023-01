Lo spettro della siccità non vuole andarsene Giusto utilizzare i laghi come riserve idriche

Gentile Carlino, forse è presto per dirlo, perché le previsioni meteo, si sa, non si fanno a lunghissimo termine, non sono attendibili. Ma ugualmente qualche centro che studia il clima ha previsto un 2023, tanto per cambiare, molto caldo, forse ancora più dell’anno appena terminato. Per questo mi sembra un’ottima iniziativa quella promossa dal Consorzio di Bonifica di utilizzare, finanziando l’iniziativa con fondi europei dal Pnrr, ben 15 milioni di euro, i laghi Azzurro e Santarini, in zona Santarcangelo, come bacini di riserva dove stoccare acqua in caso di siccità. Augurandoci che non serva.

Carla D.