Lo spettro delle tendopoli . Si cercano case e centri per alloggiare i migranti

Si cercano nuovi alloggi per ospitare i migranti. La Prefettura di Rimini ci riprova. Dopo che il bando di inizio agosto era andato deserto, mercoledì scorso è stato pubblicato un nuovo avviso esplorativo "per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per eventuali affidamenti diretti per i servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi in strutture ubicate in Rimini e provincia". Si cercano case singole, appartamenti, ma anche "centri collettivi" con capienza fino a 50 posti. Il tutto per far fronte al "consistente numero di migranti sbarcati sulle coste italiane", nonché agli ulteriori "eventi in corso e al costante flusso di ingressi di migranti dalla rotta balcanica". Un’emergenza, quella legata alle ondate migratorie, che tocca da vicino anche Rimini, benché con numeri diversi e con una situazione sicuramente meno critica rispetto ad altre province italiane. Attualmente sul territorio riminese sono presenti circa 750 migranti provenienti in gran parte da Nord e Centro Africa e Medio Oriente. Numero al quale vanno aggiunti i 188 profughi ucraini in fuga dalla guerra. Complessivamente dunque qualcosa come 940 persone quelle che risultano presenti nei conteggi ufficiali. Nei giorni scorsi sono arrivati in città 32 profughi, originari per lo più dell’Africa centrale e provenienti da Lampedusa. Nella nostra provincia nell’arco di alcuni mesi le cifre sono praticamente raddoppiate: dai 568 migranti di aprile siamo passati agli oltre 900. Di qui la necessità di reperire, nel più breve tempo possibile, nuovi alloggi in cui sistemare i migranti. Facile in teoria, molto meno nella pratica. Già, perché se è vero che nel Riminese le realtà del terzo settore e le cooperativa in grado di occuparsi dell’accoglienza non mancano di certo, è altrettanto vero che a scarseggiare sono gli immobili adatti ad ospitare i richiedenti asilo. Le strutture dell’entroterra difettano dal punto di vista logistico e dei collegamenti, mentre quelle più centrali hanno un problema legato al costo degli affitti, "difficile da compensare con gli stanziamenti del ministero", come evidenziato da molti operatori economici. In via IV Novembre si spera che con il nuovo avviso pubblico qualcuno possa decidere di farsi avanti e di portare il proprio contributo alla gestione dell’emergenza. Per farlo ci sarà tempo fino al 10 ottobre prossimo. Si punta in questo modo ad incrementare il più la capacità della provincia di assorbire i nuovi arrivi scongiurando così lo scenario peggiore, visto in diverse città italiane: ad esempio a Bologna, dove i vigili del fuoco hanno montato delle tende in via Mattei. A Rimini l’ipotesi delle ‘tendopoli’ per ora non viene nemmeno presa in considerazione. Nel frattempo però gli sbarchi non si fermano.

Lorenzo Muccioli