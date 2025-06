"Lo sport al Marano ha ‘battuto’ anche Ralf"

Riccione fa il pieno di sportivi. Con il primo torneo Spiagge Romagnole Football Cup, solo in questo ponte festivo accoglie 7mila persone tra atleti, tecnici e accompagnatori, giunti da tutta Italia. Altre 5mila arriveranno nel prossimo weekend per il Riccione Aquafan Cup, che si svolgerà in contemporanea con il campionato di nuoto Italo Nicoletti, evento che porterà altrettante persone. Solo nelle prime due settimane di giugno si registreranno complessivamente 20mila arrivi tra agonisti e loro team che, per la gioia degli operatori turistici, frutteranno oltre 40mila pernottamenti.

Non finisce qui, tra giugno e luglio si terranno altre manifestazioni sportive. È più che entusiasta l’assessore Simone Imola che ieri mattina con la sindaca Daniela Angelini, sui campi del Marano, di fronte al Samsara, ha presenziato all’apertura della prima edizione di Spiagge Romagnole Football Cup, che si protrarrà fino al 2 giugno. "Il football a Riccione porta più gente di dj Ralf che di spettatori ne ha avuti 6mila al Samsara ad aprile. Da ieri inoltre nella palestra di via Capri sono in corso le Finali nazionali di ginnastica ritmica CsaIn, mentre al Palazzo del Turismo è in corso un torneo di bridge, riconosciuto disciplina sportiva, che durerà tutta la settimana. Sempre sul fronte sportivo, tra calcio, nuoto e tennis tavolo, il prossimo weekend sarà di fuoco. Oltre al Riccione Aquafan Cup, altro torneo di calcio e basket, che si terrà su tutti i campi di Riccione e palestre anche dei dintorni, allo stadio del nuoto dal 6 all’8 giugno si terrà il Trofeo ‘Nicoletti’. Si aggiunge il tennis tavolo al Play Hall. Seguiranno altri eventi di calcio, basket, pattinaggio e bridge".

Si sono intanto conclusi in settimana i Campionati Italiani di Salvamento della Fin, che nello specchio d’acqua di fronte alle zone 135 e 136, al Marano, hanno portato 900 atleti, e la 45esima edizione della Coppa dell’Amicizia - Friedship police forces Cup, storico torneo di calcio a 5 riservato alle Polizie e agli operatori di sicurezza, che per alcuni anni era stato interrotto.

Non ci si ferma qui, Imola è infatti all’opera per incrementare questo settore, particolarmente incisivo sul bilancio turistico della città. Di recente, assieme alla sindaca ha incontrato il neopresidente della Federazione nazionale scherma Luigi Mazzone, eletto per il quadriennio 2025-2028. "Il nuovo consiglio direttivo – annuncia l’assessore – ha confermato l’interesse a procedere riguardo la realizzazione di un centro federale a Riccione, dove di recente ha tenuto un suo evento. L’iter è lungo, ma intanto siamo partiti". Procedono veloci nel frattempo i lavori della nuova vasca olimpionica, mentre a quella scoperta è stato tolto il ‘pallone’.

Nives Concolino