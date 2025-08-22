Lo sport come strumento sociale, la via maestra per la felicità

Prosegue con successo la rassegna estiva “La Cultura nello Sport 2025”, ideata dalla personal trainer Elen Souza e dal fotografo Giorgio Salvatori. Oggi alle 18 al Bagno Tiki 26 di Rimini si terrà un nuovo appuntamento dal titolo: “Fare attività sportiva rende felici?”.

Sul palco interverranno il prof. Antonio Maturo, sociologo dell’Università di Bologna e autore di numerosi studi sul wellness, Edoardo Locatelli, general manager di Erba Vita e sportivo endurance, ed Elen Souza, che porterà l’esperienza quotidiana del fitness come gesto di cura di sé.

L’incontro intende indagare il legame tra sport e felicità, andando oltre l’idea riduttiva delle endorfine. Maturo proporrà una riflessione sociologica, psicologica ed economica, ponendo interrogativi profondi: la felicità è uno stato d’animo? una conseguenza del benessere? o un intreccio di relazioni, soddisfazioni e consapevolezze?

Locatelli racconterà invece come la passione sportiva possa diventare anche risorsa professionale, capace di influenzare positivamente vita e lavoro. Souza, con il suo approccio empatico, sottolineerà che allenarsi non significa solo raggiungere un obiettivo estetico, ma regalarsi tempo e attenzione.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Rimini e sostenuta da Erba Vita, Rivierabanca e Tiki 26, si conferma luogo di incontro e confronto tra scienza, pratica e passione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si concludono con un momento conviviale. Prossima data: venerdì 29 agosto, con un focus su sport e longevità.