Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaLo sport come strumento sociale, la via maestra per la felicità
22 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Lo sport come strumento sociale, la via maestra per la felicità

Prosegue con successo la rassegna estiva “La Cultura nello Sport 2025”, ideata dalla personal trainer Elen Souza e dal fotografo Giorgio Salvatori. Oggi alle 18 al Bagno Tiki 26 di Rimini si terrà un nuovo appuntamento dal titolo: “Fare attività sportiva rende felici?”.

Sul palco interverranno il prof. Antonio Maturo, sociologo dell’Università di Bologna e autore di numerosi studi sul wellness, Edoardo Locatelli, general manager di Erba Vita e sportivo endurance, ed Elen Souza, che porterà l’esperienza quotidiana del fitness come gesto di cura di sé.

L’incontro intende indagare il legame tra sport e felicità, andando oltre l’idea riduttiva delle endorfine. Maturo proporrà una riflessione sociologica, psicologica ed economica, ponendo interrogativi profondi: la felicità è uno stato d’animo? una conseguenza del benessere? o un intreccio di relazioni, soddisfazioni e consapevolezze?

Locatelli racconterà invece come la passione sportiva possa diventare anche risorsa professionale, capace di influenzare positivamente vita e lavoro. Souza, con il suo approccio empatico, sottolineerà che allenarsi non significa solo raggiungere un obiettivo estetico, ma regalarsi tempo e attenzione.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Rimini e sostenuta da Erba Vita, Rivierabanca e Tiki 26, si conferma luogo di incontro e confronto tra scienza, pratica e passione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si concludono con un momento conviviale. Prossima data: venerdì 29 agosto, con un focus su sport e longevità.

© Riproduzione riservata

