"Lo sport è il nostro trampolino per il turismo"

Circa 200 atleti in rappresentanza di ventotto nazioni, oltre a quelli che gareggeranno sotto la bandiera dell’Ain (Atleti neutrali indipendenti), dal 4 al 6 aprile invaderanno Riccione, in quei giorni baricentro del circuito mondiale del trampolino elastico con la seconda tappa della Fig World Cup 2025. La competizione, in programma al Playhall, oltre a veicolare il nome della città, con i suoi 1.731 pernottamenti in bassa stagione contribuirà a portare una boccata di ossigeno soprattutto agli hotel, che in marzo potranno intanto beneficiare di altri eventi programmati al Playhall, come il Campionato nazionale Acsi Città di Riccione, con la partecipazione dal 10 al 16 di oltre 1.000 atleti di pattinaggio artistico, il Trofeo Nirea Danze, che il 23 vedrà sfidarsi 200 atleti in danze folk romagnole, e la danza sportiva con la Romagna Latin Cup, che il 29 e il 30 coinvolgerà oltre 400 ballerini. Organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia, la quinta edizione dell’Aere Trampoline Fig World Cup con la tappa italiana, che segue e anticipa quelle straniere, torna così in Romagna, dove vuole restare. I vertici della Federazione affermano: "Intendiamo fare di Riccione la sede stabile del Trampolino elastico nazionale e internazionale".

In merito l’assessore allo Sport Simone Imola annuncia: "Sono già state fissate due date, la terza, visto che il Playhall è pieno di manifestazioni, cerchiamo d’incastrarla nel 2026". Ieri al Palazzo del Turismo, presenti i campioni Silvia Coluzzi e Marco Tonelli, Imola ha annunciato intanto l’evento assieme a Giuseppe Cocciaro, direttore tecnico della sezione trampolino elastico Fgi, Corrado Maria Dones, presidente Cr Fgi Emilia-Romagna ed Ermes Cassani, presidente del comitato organizzatore locale che conferma: "Stiamo lavorando per rafforzare il legame con l’amministrazione comunale e trasformare Riccione e il suo Playhall nella capitale italiana dell’acrobatica, anche a livello internazionale. Siamo fiduciosi che il Comune continuerà a offrirci le strutture e l’ospitalità necessarie nei prossimi anni per crescere insieme. L’evento, a ingresso gratuito, sarà un’opportunità per tutta la comunità. Questo avrà un impatto positivo anche sul turismo sportivo, rafforzando il ruolo di Riccione come polo di riferimento. Questa edizione vede la partnership di Promohotels".

Nives Concolino