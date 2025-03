Lo sport è in calo tra i ragazzi: "Dilaga l’uso della tecnologia"

Lo sport è fondamentale nella crescita di un individuo. Ad ogni età le persone dovrebbero tenersi in forma in qualche modo, ma per i giovani è ancora più importante. Quanto sport si fa in Italia oggi? I dati Istat del 2021 mostrano che sono aumentate le persone che praticano attività sportiva nel tempo libero: dal 59,1% del 2000 si è passati al 66,2% del 2021. Nel 2020 il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) ha registrato oltre 14 milioni di tesserati nelle federazioni sportive nazionali, con un incremento di 2 milioni rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i giovani dai 3 ai 17 anni, però, l’Istat segnala che la pratica sportiva è scesa dal 51,3% al 36,2%, in aumento è la sedentarietà. Perché? Tra i motivi principali c’è l’utilizzo delle tecnologie. Sempre più giovani, infatti, preferiscono trascorrere la giornata davanti a uno schermo piuttosto che uscire e fare sport. Un altro motivo è la difficoltà di conciliare i tanti impegni: molti ragazzi vorrebbero fare attività ma non riescono, altri, per dedicarsi allo sport, devono togliere il tempo agli amici, alla scuola e al resto. Ma un’attività sportiva costante insegna a essere autonomi e a organizzare bene il tempo quotidiano. Sia gli sport individuali che quelli di gruppo sono prima di tutto un’occasione di crescita e uno strumento di integrazione sociale: oltre a rendere indipendenti, consentono di capire i propri limiti e le proprie capacità, di migliorarsi giorno per giorno, di sviluppare spirito di squadra e di imparare a lavorare insieme.

Nello sport si vivono tutte le emozioni che si provano nella vita di tutti i giorni: dalla rabbia alla gioia, dalla delusione alla speranza. E questo non vale solo per le emozioni, ma anche per il nostro modo di comportarci. Grazie allo sport molti capiscono quanto è importante confrontarsi, ascoltare i consigli, aiutare un compagno in difficoltà, chiedere una mano se si ha bisogno, motivarsi l’uno con l’altro.

Oltre a essere indispensabile per tenere il proprio fisico allenato, lo sport permette di esprimersi e di stare bene, ed è questa la cosa che conta di più. Aiuta a prendersi una pausa per pensare solo al divertimento e all’amicizia. È però fondamentale che rimanga un gioco e non si trasformi in una gara al più bravo o in una fonte di stress... altrimenti non è più sport. Non bisogna mai dimenticare che lo sport è prima di tutto divertimento. Il consiglio che gli esperti fanno, ma che ci sentiamo di fare anche noi è uno solo: spegnete tutti i cellulari e trovate un po’ di tempo per divertirvi insieme agli altri facendo attività sportiva.

Ginevra Sodano e Amy Vandi II A