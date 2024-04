Lo sport en plein air è ’Energika’ pura

Energika, il festival degli sport outdoor a San Marino in programma dal 25 al 28 aprile, è stato presentato ieri presso la Segreteria di Stato per il Turismo. Sarà l’occasione per cimentarsi con le diverse attività outdoor quali: tiro con l’arco, slackline, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking, yoga e Nordic Walking. La sede principale del festival sarà il Campo Bruno Reffi, iconica location nel cuore del Centro Storico di San Marino sotto le torri, dove non mancheranno nemmeno la musica e lo street food. Nel corso dei quattro giorni, dalle 10 alle 18 circa, esperti maestri e istruttori saranno a disposizione per far provare al pubblico le diverse discipline. In alcuni casi, come per il tiro con l’arco e la Trail Run, sono previste anche competizioni aperte a tutti.