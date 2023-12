Lo sport fa ballare le presenze. Play Hall al completo con la danza

Il pieno di Capodanno non sarà un fuoco di paglia. Tra gennaio e febbraio ‘balleranno’ migliaia di presenze turistiche con la danza. A fare la lista delle manifestazioni sono i due assessori preposti: quello allo sport, Simone Imola, e quello al turismo, Mattia Guidi. Veniamo agli eventi. Dal 4 al 7 gennaio al palazzo dei congressi si svolgerà il Mc hip hop contest. Migliaia di presenze tra special guest, ballerini, coreografi, e insegnanti di fama internazionale. Ci saranno workshop tenuti da artisti noti a livelli internazionale, gare coreografiche e tanto altro ancora. Spenti i riflettori si accenderanno quelli del Play Hall con i campionati italiani assoluti di danza sportiva che occuperanno ben cinque weekend. Si parte con le danze standard, freestyle e latine dall’11 al 14 gennaio proseguendo con le caraibiche tra il 18 e il 21 gennaio. Rock’n roll, boogie e tanto altro nel fine settimane successivo prima dei due weekend di febbraio, il secondo e il terzo con tanti altri ritmi e presenze turistiche a riempire gli hotel. Per colmare il vuoto della prima parte di febbraio ecco arrivare a Riccione la Federazione nazionale gioco handball per la Coppa Italia. Si presenteranno nel palazzetto le migliori 16 squadre a livello nazionale. L’appuntamento verrà trasmesso anche sui principali canali sportivi televisivi. "Gli eventi in programma – spiega Imola – fanno registrare un aumento complessivo delle giornate di competizione con l’incremento del numero degli atleti coinvolti nelle gare". Soddisfatto l’assessore Guidi: "I grandi eventi sportivi daranno continuità al lavoro dei nostri imprenditori e di tutto l’indotto, prolungando la stagione invernale turistica in un periodo storicamente di minori presenze".