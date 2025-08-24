Lo sport genera felicità: tra gratitudine, comunità e benessere

Grande partecipazione al terzo appuntamento della rassegna “La Cultura nello Sport”, che si è svolto venerdì scorso presso il Bagno Tiki 26 di Rimini. Il tema al centro dell’incontro – “Fare attività sportiva rende felici?” – ha acceso un dialogo vivace tra relatori, ospiti e pubblico, restituendo una riflessione corale sul legame tra benessere e movimento.

In apertura l’assessore allo sport e alla cultura del Comune di Rimini, Michele Lari, ha ricordato l’impegno dell’amministrazione: "Rimini sta investendo concretamente sulla cultura sportiva, non solo con infrastrutture ma anche con momenti come questo. Lo sport è un driver per il turismo e un sostegno quotidiano: mi aiuta a ricaricare la mente e ad affrontare meglio i miei impegni istituzionali".

A seguire, il dottor Edoardo Locatelli, general manager di Erba Vita e atleta di ultra trail running, ha portato la sua esperienza personale: "La felicità non è un traguardo, ma una compagna di viaggio. Lo sport dona benefici fisici e mentali, ma soprattutto ci ricorda l’importanza della gratitudine: la felicità è figlia naturale di questo sentimento e cresce quando è condivisa".

Il cuore della serata è stato affidato al sociologo Antonio Maturo, docente all’Università di Bologna, che ha distinto due grandi nozioni di felicità – cognitiva ed emozionale – e ha spiegato come lo sport rappresenti un ecosistema in cui entrambe si incontrano: "Le ricerche mostrano che la felicità si nutre di relazioni umane. Lo sport è un potente spazio di socialità, dove le differenze si annullano e si rafforza il senso di comunità".

La chiusura è stata affidata alle testimonianze del Team Souza. Marcello ha ricordato che "in palestra tutte le differenze svaniscono". Il prossimo incontro della rassegna sarà venerdì 29 agosto, sempre alle 18, con il tema “Antiage: c’è un limite di età per fare attività sportiva?” e gli interventi del nutrizionista Marco Neri e del campione europeo di pugilato Matteo “Il Giaguaro” Signani.