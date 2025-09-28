Lo sport ha un nuovo palazzetto

Misano festeggia lo sport. E prende al baldo l’occasione per inaugurare il nuovo palazzetto che andrà ad arricchire l’offerta di spazi nel centro sportivo di via Rossini. Ieri il taglio del nastro delle nuova struttura, che porta a tre gli impianti disponibili al coperto (due palazzetti e una tensostruttura), in aggiunta al campo da basket esterno e ai campi da padel e tennis. "L’opera nasce dall’esigenza di fornire nuovi spazi per la crescente offerta sportiva a Misano – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Negli ultimi anni le nostre società sono cresciute per numero di tesserati e hanno ampliato la loro attività. C’era il bisogno di nuovi spazi che potessero accoglierle. Non da meno, la struttura è importante anche in ottica di manifestazioni sportive ospitate sul territorio: abbiamo visto recentemente, infatti, come il binomio sport e turismo sia importante per la città".

Il nuovo spazio sportivo multidisciplinare, che potrà ospitare fino a 180 persone, si caratterizza per la pavimentazione in parquet. L’area dedicata all’attività di gioco, con una misura minima garantita di 23X43 metri, si adatta a diverse discipline: basket, pallavolo, calcio a 5, pallamano e pattinaggio. I lavori, partiti ufficialmente nel marzo del 2023, sono stati preceduti da una serie di interventi che hanno portato allo spostamento dei sottoservizi e della centrale termica esistente, al rifacimento dell’accesso all’area di via Rossini e alla realizzazione del nuovo campo da basket esterno. Sulla copertura della struttura è stato inoltre installato un impianto fotovoltaico da 40 kw. L’importo complessivo dei lavori è di circa due milioni di euro, di cui 300mila finanziati dalla Regione.