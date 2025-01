Lo sport porta a Riccione migliaia di presenze. E il Playhall è già tutto esaurito fino a luglio

Semestre d’oro per il Playhall di Riccione, che si accinge a vivere una stagione da record. Da fine mese ai primi luglio, in particolare nei weekend, sarà baricentro di una serie di manifestazioni sportive che porteranno in città migliaia di atleti di varie discipline. Solo per fare alcuni esempi, sono 9mila solo quelli in arrivo per la danza e 3.500/4mila quelli della Federazione italiana scherma, senza contare gli accompagnatori. Si aggiungono allo stuolo di sportivi di altre discipline, pattinaggio artistico, pallamano, pallavolo, arti marziali, trampolino elastico, ginnastica artistica e tennis tavolo che, con decine di migliaia di pernottamenti, in occasione dei campionati nazionali e internazionali, faranno la gioia degli operatori turistici. A fungere da calamita sono gli impianti sportivi, sui quali si continua a investire, supportati da una buona rete di strutture ricettive e come sempre Riccione, città di destinazione. Già partiti i fine settimana dedicati ai campionati italiani assoluti di danze accademiche che si protrarranno fino metà febbraio. Spettacolari si annunciano i Campionati regionali di pattinaggio della Federazione italiana sport rollistici e associazione Pattinaggio Riccione, in calendario dal 28 al 23 febbraio. Sarà poi la volta della Coppa Italia di pallamano della Federazione italiana giuoco handball. Anche il calendario di marzo segna il tutto esaurito con tre eventi di punta: il Campionato regionale indoor di tiro con l’arco, le gare di pattinaggio del Campionato nazionale Acsi e la danza sportiva. Grande attesa per le gare di trampolino elastico delll’internazionale Aere World Cup dal primo marzo al 6 aprile, mese in cui saranno protagoniste le arti marziali con Adidas open Italia karate, appuntamento internazionale della Fijlkam. Seguiranno il Judo Excellence 2025 e il Campionato nazionale Uisp di judo.

Nives Concolino