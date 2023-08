Lo sport sale in cattedra

Prima edizione della ‘Festa dello Sport e dell’inclusione’, a San Giovanni, in piazza Silvagni sabato prossimo. Sport, festa, animazione con la musica della Revolution live band e tanta amicizia. Accademia Marignanese e Davide Pacassoni festeggeranno lo sport e l’inclusione insieme con una scaletta davvero interessante. Dalle 19 saliranno sul palco alcune realtà sportive del territorio, verrà presentata la nuova squadra dell’Accademia Marignanese, mentre alle 20 verrà riproposto ‘Il sogno di Claudia’, sfilata realizzata con gli abiti ideati da Claudia della Chiara e cuciti dalla sarta modellista Paola Nanni, realizzati in collaborazione con Regno di Fuori e Scuolinfesta. Salirà poi sul palco la squadra Consolini volley Omag-Mt per presentare la nuova formazione che giocherà in serie A2 femminile. A seguire, dalle 21.30, tutti in pista con la musica della Revolution band. L’evento si realizza con il patrocinio del Comune. Sarà allestito uno stand gastronomico a cura di Accademia Marignanese che proporrà a partire dalle 19 menu di pesce a 25 euro o in alternativa anche piadine farcite, con la possibilità di un menu gluten free. Per la cena è consigliata fin da ora la prenotazione ai seguenti riferimenti: Anna Pedoni 349.8369073 e Accademia Marignanese 366.2554304.

lu. pi.