Lo sport scende in strada. Ecco come cambia la viabilità

Lo sport scende in strada e per una domenica mette in fuorigioco anche il traffico, solitamente "padrone" delle strade di Villa Verucchio. Ormai format consolidato e di successo, Verucchio in strada, giochi e sport ritorna in campo. Questa volta, ad essere chiusa al transito (con divieto di sosta) non sarà la via Marecchiese: la manifestazione interesserà oltre a piazza Europa e al Vecchio Ghetto le aree di sosta e collegamento fra la piazza e via Moro, con divieto di transito e sosta rimozione. Edizione in sicurezza quella di domani, dalle 15 alle 20, con la novità di un vero calendario spettacoli. 16 le associazioni che faranno dimostrazioni in p.zza Europa e aree limitrofe: dal board skating alla ginnastica ritmica, dalla danza al basket dei Villanova Tigers. I bimbi potranno testare le varie discipline e compilare lo speciale ‘Passaporto dello Sport’: fra chi lo completerà ne saranno sorteggiati tre vincitori per 3 mesi, 2 mesi e 1 mese di pratica gratis.

m.c.