Lo sport traina il turismo. Presenze oltre il milione: "MotoGp e Tour il segreto"

Oltre un milione di presenze turistiche in Emilia-Romagna per eventi sportivi finanziati dalla Regione. E’ quanto emerso ieri al Grand Hotel di Rimini dove è stata presentata la ricerca sull’impatto economico degli eventi sportivi svoltisi tra Piacenza e Rimini. Al convegno era presente anche il ministro dello Sport Andrea Abodi che ha sottolineato alcun aspetti per il futuro: "Elaborare strategie, condividere esperienze e pianificare investimenti, anche pubblici, per consentire all’Italia di essere un sempre più apprezzato e frequentato luogo di destinazione sportiva, ogni giorno dell’anno".

Sono state prese in esame 81 manifestazioni che hanno generato un milione e 150mila presenze turistiche contando atleti, spettatori, accompagnatori e staff. Il valore economico sui territori in cui si sono svolte le manifestazioni è stato complessivamente di 150 milioni di euro a fronte di un investimento da parte della Regione di 8,3 milioni. Di fatto per ogni euro ‘giocato’ dalla Regione ne sono arrivati 18.

"Oggi più che mai - precisa il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -, pensando anche alla Romagna così duramente colpita dall’alluvione che il prossimo anno ospiterà alcuni appuntamenti di assoluto rilievo come la Grande partenza del Tour de France e l’81^ Open d’Italia di golf a Cervia. Oltre ad appuntamenti consolidati come la Formula 1 a Imola, la MotoGp a Misano, la Coppa Davis a Casalecchio di Reno (Bo) e tantissimi altri nazionali e locali. Un 2024 che ricorderemo per la nostra Sport Valley".

Gli eventi generano presenze grazie alla quantità di atleti, accompagnatori e staff, ma l’impatto delle manifestazioni non si ferma qui. Infatti sempre la Regione ha stimato che negli 81 eventi presi come riferimento, sono stati ben 620mila le presenze turistiche prodotte dall’arrivo di spettatori. Importante anche il numero degli atleti, ben 100mila quelli conteggiati. La loro presenza offre anche un’altra valutazione visto che in buona parte sono arrivati dall’estero contribuendo dunque ad aumentare il numero di turisti stranieri e la promozione in mercati ritenuto dalla Regione e dagli stessi operatori sempre più strategici. "Lo sport è sempre più un fondamentale strumento di attrattività turistica - chiude l’assessore al Turismo Andrea Corsini-. E L’Emilia-Romagna si conferma una meta privilegiata, dalla Riviera all’Appennino, con numeri in costante crescita".