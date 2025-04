Lo ‘spottone’ dei nostalgici in camicia nera

A Mauro Giannini, noto ai più come come il ’sindaco in camicia nera’, l’hanno servita su un piatto d’argento. Il 25 Aprile? "Finché ci sarò io, a Pennabilli non si festeggia". La revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini? "Il fascismo oggi rivive solo grazie ai suoi improbabili nemici". Anche a Giannini capita a volte di dirne una giusta. Come il generale Vannacci, il sindaco ha capito che per fare marketing politico bisogna spararle sempre più grosse. Una lezione che la sinistra non ha ancora imparato. La storia non si riscrive, sarebbe però utile spiegarla. Per l’antifascismo ha fatto più la serie ‘M. Il figlio del secolo’ che decine di delibere comunali.