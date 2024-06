Lo stadio affidato a caro prezzo. Il Comune vuole un nuovo campo

Il Comune affiderà lo stadio Nicoletti, ma a caro prezzo. Dopo l’uscita del presidente del Riccione United, Pasquale Cassesse, critico sulle tensioni che si stanno creando nel mondo calcistico cittadino e attento al futuro bando dello stadio a cui intende partecipare, a parlare sono gli atti dell’amministrazione comunale. "Entro la prossima settimana - precisa l’assessore allo Sport Simone Imola - andremo a completare tutta la documentazione tecnica, poi potrà uscire il bando per l’impianto sportivo Nicoletti". In realtà buona parte delle caratteristiche del bando è già stata decisa come riporta la delibera di giunta del 13 maggio scorso. In particolare c’è un paletto che fa schizzare il ‘costo’ della concessione a centinaia di migliaia di euro. Il Comune è intenzionato ad affidare l’impianto se chi lo prenderà in mano si impegnerà a rifare il campo dell’antistadio in erba sintetica artificiale con nuova illuminazione a led. Trattandosi di un campo grande 100 metri per cinquanta e da omologare, anche su questo il Comune è chiaro, l’investimento che la società sportiva si dovrà sobbarcare sarà importante. Un impianto simile pesa per centinaia di migliaia di euro. Per non rischiare che il vincitore del bando lasci passare il tempo e se ne vada dopo pochi anni senza avere fatto nulla, una delle condizioni poste è che i lavori al campo partano subito. Per consentire alla società vincitrice del bando di poter ammortizzare l’investimento, l’amministrazione ha stabilito che la concessione dell’impianto avrà una durata di 14 anni.

a.ol.