Lo stadio dei Pirati resta all’Asd Rimini baseball

La battaglia legale sullo stadio dei Pirati è tutt’altro che finita. E con l’ultimo verdetto del Tar il ristoratore Ciro Esposito, il legale rappresentante dell’Asd Rimini baseball, ha battuto un altro fuoricampo. Solo due mesi fa il Consiglio di Stato aveva decretato che la società dovesse riconsegnare l’impianto al Comune, vista la fine della convenzione (scaduta a ottobre). Esposito ha fatto vari ricorsi, e l’ultimo presentato al Tar per evitare lo sgombero è stato accolto. I giudici fanno notare che "il decreto ’Milleproroghe’ ha disposto - per consentire il riequilibrio economico-finanziario – la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni degli impianti sportivi in attesa di rinnovo o in scadenza entro il 31 dicembre 2022". Sottolineano che "la Rimini baseball è ancora in possesso del titolo di associazione sportiva dilettantistica a prescindere dall’affiliazione al Coni". In conclusione "non pare adottato un provvedimento definitivo idoneo a privare Asd Rimini baseball del titolo per la gestione dell’impianto". Il Tar ha così sospeso il provvedimento col quale il Comune aveva revocato l’uso dello stadio: la prossima udienza il 18 ottobre. A ottobre la società ha fatto causa al Comune chiedendo un risarcimento di un milione, ma il tribunale di Rimini deve ancora decidere.