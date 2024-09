Lo stadio del nuoto apre al mattino per quattro domeniche

Allo stadio del nuoto ci si tuffa in vasca anche di domenica. La Polisportiva ha deciso di aprire anche nel giorno festivo a partire da dopodomani. Le altre aperture sono previste il 6 e 20 ottobre, e il 3 novembre. L’impianto con la sua vasca olimpionica sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30. Quattro ore per sedare le critiche arrivate da parte dell’utenza per le difficoltà nel trovare spazio nell’impianto. Iniziative e campionati che tolgono spazio ai corsisti. Così ecco le aperture la domenica mattina per offrire una finestra di tempo in più per nuotare. Per chi utilizza l’impianto natatoria è in arrivo un’altra notizia: sono terminati i lavori negli spogliatoi. "Si stanno installando nuovi temporizzatori con la tecnologia in cloud - spiegano dall’impianto - che regoleranno l’afflusso dell’acqua delle docce e i nuovissimi phon che assicureranno un risparmio sia in termini energetici che di utilizzo della preziosa risorsa idrica. Per venire incontro all’utenza, Polisportiva Riccione si farà carico di parte dei costi di utilizzo". Gli spogliatoi saranno riaperti al pubblico lunedì prossimo.