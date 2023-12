Lo stallo del commercio: "Più furgoni che clienti"

"Con il milione di euro in più, rispetto alle previsioni di inizio anno, entrato nelle casse comunali dall’imposta di soggiorno finananzieremo la promo-commercializzazione del nostro aeroporto". Il sindaco Jamil Sadegholvaad fa il punto, in occasione della presentazione dello stato dell’economia riminese da parte della Camera di commercio, anche sullo scalo riminese. Dall’imposta di soggiorno (che per il 2024 è stata ritoccata al rialzo da Rimini) sono già entrati 10 milioni a fronte dei 9 previsti, un più 10 per cento. Sadegholvaad si toglie un sassolino dalla scarpa: "Ho visto ingenerosi attacchi sul Fellini: prima di criticare, visto che l’aeroporto è gestito da privati, si possono mettere risorse per sostenerlo".

Capitolo Fiera. Quale "azionista di maggioranza di Ieg, insieme proprio a Camera di Commercio – aggiunge –, sottolineo i risultati record conseguiti dal nostro sistema fieristico congressuale nel 2023, con benefici importanti per l’indotto, che ci sta a cuore, in un sistema molto competitivo. Dove le dimensioni contano, e Rimini, con Vicenza, si è mossa bene. Ci sono ulteriori margini, puntando a piani di sviluppo molto ambiziosi, che prevedono per la Fiera di Rimini un ampliamento strutturale".

Capitolo commercio. "Come commerciante e figlio di commercianti (la famiglia del sindaco ha un negozio di tappeti persiani) dico che il commercio ha un problema enorme. Un problema, per il commercio di vicinato, per tutte le città d’Italia, che va affrontato. Il commercio online cresce a due cifre, è un dato di fatto: segno di un cambiamento di abitudini. Ormai si vedono più furgoni per le consegne che persone nei negozi. Ma più che pensare di invertire la rotta, dobbiamo tenere presente che quando si abbassa una saracinesca, per una città diventa un grande problema. Ancora più grande per l’entroterra. Per ora dove c’erano negozi, in parte sono stati aperti pubblici esercizi". Sollecitato a rivolgere un invito a fare gli ultimi acquisti natalizi nelle botteghe di vicinato, il sindaco ricorda "gli attacchi subiti sui social" in un’occasione e precedente. Poi ricorda che "ogni euro speso online esce dal nostro circuito economico". Come dire, risparmia il singolo utente, ma alla lunga ci rimettono tutti.