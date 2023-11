Lo stilista Sorcinelli ingaggiato da Paola Barale per il suo libro

Con il suo atelier Lavs è diventato il sarto dei Papi, prima di Benedetto XVI e poi di Francesco. Ha creato una linea di profumi. Ma Filippo Sorcinelli non si è fermato qui. Il titolare della Lavs di Santarcangelo da tempo è amico della showgirl Paola Barale. Alcuni mesi fa la Barale ha chiesto proprio a Sorcinelli di scrivere la prefazione per il suo primo libro, Non è poi la fine del mondo. "Mi ha fatto molto piacere collaborare". Il volume è stato presentato ieri alla Camera dei deputati, nell’ambito di una serie di iniziative contro la violenza di genere. "Con Paola è nata una bella sintonia, ogni tanto ci vediamo tra Roma e Milano", racconta Sorcinelli. E qualche giorno fa lo stilista di Santarcangelo è andato a cena con la Barale in un ristorante di Milano: a tavola con loro (nella foto) c’era anche Michelle Hunziker.