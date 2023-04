Lo storico buttafuori "Da picchiatore palestrato ad assistente dei clienti"

Sembra passato un secolo dagli anni d’oro del Cocoricò, del Velvet e del Rockisland, quando i buttafuori, abituati alle maniere spicce, erano costretti a sedare almeno un paio di risse a serata. A raccontare trent’anni di vita spericolata, da addetto alla sicurezza nel mondo degli eventi, è Massimo ’Macho’ Affronte (a sinistra), riminese, titolare dell’agenzia Sgs, che ha scelto il Mamì Bistrot per presentare - assieme al giornalista Simone Bertozzi (a destra) - ’Safety & Security’, manuale tecnico per addetti ai lavori infarcito di aneddoti personali e talvolta divertenti di una carriera trentennale, nonché vero amarcord collettivo. Si va dalle risse tra bande al ’Cocco’ all’ultimo concerto di Vasco al Romeo Neri nel 1996, passando per la Rimini Calcio, il Congresso nazionale del M5s, la finale di Champion’s League con il Real Madrid, il sultano degli Emirati al Grand Hotel e tanto altro.

Uno spaccato della cosiddetta golden age. Quando in riviera a farla da padrone erano le discoteche ma la sicurezza dei locali, non ancora inquadrata giuridicamente, era affidata a omoni reclutati nelle palestre che, come si ricorda nel libro, a volte preferivano picchiare piuttosto che dialogare. "Io, per quanto piuttosto pacifico, sono cresciuto con la vecchia guardia – spiega Affronte –. Per cui la mia non è una critica a quel mondo, ma un’analisi tecnica su come il nostro mestiere sia in effetti cambiato. Sicuramente in meglio. Oggi si preferisce prevenire o quanto meno contenere il rischio e, dove possibile, evitare lo scontro fisico. Ma in quegli anni era molto pericoloso e spesso le maniera forti erano davvero l’unica soluzione. Forse perchè girava anche molta droga. Non so se più o meno rispetto ad oggi, ma ricordo che ogni sera consegnavamo alle forze dell’ordine almeno un paio di spacciatori". "Ogni ragazzo che si appresta a fare questo mestiere dovrebbe tenere sul comodino", continua. Il mestiere in questione è quello della sicurezza o, come si dice ancora in gergo, quello del ’buttafuori’.

"Il nostro mestiere è culturalmente cambiato e oggi bisogna studiare tanto – ragiona Affronte –. Ma chi si occupa di redarre i piani di sicurezza dovrebbe farsi prima un po’ le ossa sul campo". La pratica conta più della teoria: il libro affronta ad ogni capitolo un aspetto diverso della sicurezza, dagli steward nelle grandi manifestazioni sportive ai concerti musicali, dalla protezione dei vip fino all’antitaccheggio nei negozi". Procedendo tra normative, aneddoti e una serie di consigli informali snocciolati con piglio paterno o da quel fratello maggiore che certe cose le ha passate e vissute prima sulla propria pelle. Da bodybuilder picchiatore ad assistente dei clienti: oggi la figura dell’addetto ai servizi di controllo non è solo normata giuridicamente ma richiede una serie di nozioni che vanno dalle tecniche di difesa personale al primo soccorso, dall’anticendio alla psicologia. Non bastano i muscoli, serve cervello.