Lo storico ristorante Pacini chiude dopo oltre 60 anni

"Chiuso per motivi di salute. Affittasi attività". Un annuncio che segna la fine di un’epoca. Perché il ristorante Pacini a Torriana, aperto nel 1962, per tanti anni è stato un tempio della cucina romagnola e una vera e propria istituzione, capace di attirare anche turisti e buongustai da tutta Italia. Ma Paolo Pacini e la moglie Marinella hanno deciso di dire basta. "Dopo un periodo di attente riflessioni, è arrivato il momento di prendersi del riposo", dice Paolo. Figlio di Narciso Pacini e Augusta Toni, che aprirono l’attività, Paolo è arrivato alla sofferta decisione per i problemi di salute che lo affliggono e la mancanza di personale. "Da due anni – ammette – sono bersagliato. Prima un intervento al cuore, poi le ernie discali e ora una nuova operazione alla spalla che mi terrà fermo per 4 mesi". Paolo faceva l’elettricista e aiutava di tanto in tanto i genitori nel locale quando nel 1980, a 22 anni, alla morte improvvisa del padre, prese in mano la gestione del ristorante, affiancato da Marinella che l’anno seguente diventava sua moglie. La coppia è stata al timone del ristorante fino a oggi, "tirando avanti anche da soli per mancanza di personale. Ma i tempi sono cambiati rispetto a quando avevo 14 anni, quando comprai il motorino con le mance dei clienti". Quegli avventori fedeli che ora, dopo che su Facebook hanno letto l’annuncio della chiusura, stanno riempiendo Paolo di messaggi e telefonate.

"Quando iniziammo a proporre menù preparati, un nostro cliente di lunga data ci disse: tagliatelle al ragù, coniglio in porchetta e porcospino non dovranno mai mancare dalla vostra proposta. E così è stato. Abbiamo tanti clienti fedelissimi da tutta Italia". Ma a 66 anni, Paolo ha deciso di fermarsi. "I nostri figli hanno preso altre strade (uno fa l’ingegnere, l’altra è responsabile del controllo di qualità per una grande azienda). È ora di pensare alla salute. E gli hobby non mi mancano: la bici, il mare". E il locale? "È pronto a riaprire, è stato ristrutturato nel 2021. Attendiamo che si faccia avanti qualcuno interessato a gestirlo".

m.c.