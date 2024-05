Lo storico sorpasso su Rimini. Cavallino Treporti ci ruba il primato: è la meta balneare con più presenze

Rimini ha perso il primato. L’anno scorso non è stata la località balneare italiana più frequentata dai turisti. A sfilarle lo scettro di regina delle spiagge Cavallino Treporti, comune del Veneto di sole 14mila anime famoso per i suoi camping. Nel 2023 a Cavallino Treporti le presenze fatte registrare dai turisti (i pernottamenti) sono state complessivamente 6.818.604. Rimini, che pure ha fatto segnare una crescita del 3,7 per cento rispetto al 2022, si è fermata a 6.731.661 presenze. In Veneto gongolano e parlano già di "sorpasso storico" ai danni di Rimini. Con la benedizione del presidente del Veneto Luca Zaia: "Cavallino Treporti, la capitale dei campeggi e del turismo open air, diventa la prima località balneare di Italia per presenze superando anche la spiaggia di Rimini... Non solo: questo lembo di spiaggia, ricco di natura, tra mare e laguna, scala la classifica delle destinazioni turistiche e si posiziona al quinto posto in Italia dietro le grandi città d’arte", ovvero Roma, Venezia, Milano, Firenze. Ed esulta, naturalmente, anche Roberta Nesto, la sindaca di Cavallino Treporti: "Questo è un dato straordinario. Essere la prima località italiana per il turismo balneare deve renderci tutti orgogliosi: amministratori, operatori, residenti". Per poi aggiungere che "non si tratta di fare a gara con Rimini, che può aver avuto anche una parziale penalizzazione a causa dell’alluvione".

Da Palazzo Garampi preferiscono non fare commenti (per ora). Limitandosi a far notare come la realtà di Rimini sia molto diversa da quella di Cavallino Treporti. Resta il fatto che mai il piccolo comune veneto era riuscito a scalzarci dal primato in classifica delle località balneari. "Ma i dati – osserva Stefano Bonini, il presidente di Visit Rimini – vanno analizzati con la giusta chiave di lettura. Cavallino Treporti fa il 96 per cento delle presenze con l’extralberghiero, in particolare con i campeggi. Di quei 6,8 milioni presenze, la gran parte è stata registrata tra aprile e ottobre. È una realtà molto legata al balneare, e al turismo straniero. Gli stranieri rappresentano l’80 per cento dei turisti, e le presenze dall’estero sono l’85 per cento del totale". Invece "Rimini è una realtà che accoglie i turisti tutto l’anno, grazie anche a fiere, congressi ed eventi. E i turisti arrivati a Rimini nel 2023 sono stati 1.821.778, oltre il doppio rispetto a quelli di Cavallino Treporti". Dove, osserva ancora Bonini, "la permanenza media dei turisti è di 7,7 giorni, contro i 3,7 di Rimini. Sono due sistemi turistici non paragonabili tra loro".

Manuel Spadazzi