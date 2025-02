Lo stucco crollato al Galli: "Fatte verifiche sui decori, non sono emerse lesioni"

The show must go on! Lo spettacolo deve continuare. Lo spettacoli, anzi gli spettacoli, sono quelli del Teatro Galli. Dove, dopo il crollo avvenuto domenica pomeriggio, di un pezzo di decorazione in gesso di una colonna corinzia, dal terzo ordine di palchi, che si è staccato sfiorando una bambina presente nel palco, durante la rappresentazione di ’Saranno Famosi’, i tecnici di Palazzo Garampi hanno fatto verifiche accurate. Gli architetti hanno già svolto tra lunedì e martedì, "un sopralluogo sul posto e verificato - sia manualmente che visivamente - i decori presenti e non sono emerse lesioni", segnala il Comune. La funzionalità del Teatro è attestata dal certificato di idoneità statica rilasciato dalla Società Anthea, che comprende - particolare non irrilevante - anche le parti non strutturali. Come appunto stucchi e decori. Dunque l’attività del teatro prosegue normalmente, con gli spettacoli già programmati per questa settimana. L’impresa che ha realizzato i decori verificherà le possibili cause del distacco di quel pezzo di decoro.

Il crollo di domenica pomeriggio ha suscitato comprensibile apprensione tra gli spettatori. Gli addetti del teatro sono intervenuti tempestivamente, facendo spostare le sei persone presenti nel palco in una posizione più sicura, e contemporaneamente chiudendo l’accesso all’area in questione in attesa di verifiche tecniche. Quelle scattate appunto nei giorni scorsi. Sarà da chiarire cosa ci sia all’origine del crollo. Il Teatro Galli è stato ricostruito pochi anni fa, riaperto nel 2018 dopo un complesso intervento di restauro e ricostruzione, avviata nel 2014 dopo anni di dibattiti su dove e come ricostruire la struttura progettata dall’architetto Luigi Poletti, inaugurata il 16 agosto 1857 con Aroldo di Giuseppe Verdi.

Domattina la stagione lirica propone una anteprima rivolta ai più piccoli, di elementari e medie: la favola per musica composta da Mauro Montalbetti e intitolata Brimborium! Ossia L’armadio dei ricordi. Domenica in programma Solo Echo, del Centro Coreografico Nazionale - Aterballetto. Lunedì, Giornata del Ricordo, Esodo, di Diego Runco.