"Lo sviluppo turistico della città non passa da viale Ceccarini"

Nella programmazione urbanistica di Riccione, "l’impatto economico e sociale del turismo deve tornare a essere centrale". Patrizia Gabellini è docente al Politecnico di Milano, urbanista ed è stata assessorre a Bologna. È originaria di Riccione "dove ho vissuto fino a 19 anni e dove torno spesso". Ieri sera era ospite alla serata voluta dalla giunta sul futuro Pug, piano urbanistico generale. "Riccione ha giocato d’anticipo nei primi anni del Duemila con il nuovo lungomare ad esempio. Poi si è un po’ fermata e altri sono andati avanti ponendo i temi del cambiamento climatico ad esempio, nei mutamenti delle località, cosa accaduta a Rimini. Oggi da un lato c’è la consapevolezza che non esiste più un turismo di massa, e questo comporta un mutamento delle necessità e della stessa economia turistica che è comunque centrale nello sviluppo sociale. Il nuovo piano deve porsi i temi del clima, ma anche della qualità dei servizi e dell’articolazione dell’economia cittadina". Per l’architetto Gabellini, al centro dello sviluppo turistico della città non c’è viale Ceccarini. "I tempi sono cambiati e non è rilevante come una volta. È certamente importante un suo abbellimento, ma il vero sviluppo turistico della città penso passi per altre aree e mi riferisco a quelle a nord e a sud. Sono aree di confine e andrebbero trattate assieme agli altri enti per uno sviluppo significativo. Siamo davanti a una città turistica metropolitana sull’intera costa. Diviene necessario pensare a un gioco di squadra tra amministrazioni, anche per attrarre capitali privati".

a. ol.