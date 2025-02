L’obiettivo: eliminare le code

"Vivo proprio vicino al supermercato nei pressi del nuovo sottopassaggio di via Euterpe – racconta Giulio – Non esagero nel dire che negli ultimi mesi la situazione è stata molto pesante: tanto traffico e un imbuto di automobili che veniva a crearsi soprattutto nelle ore di punta. Prima la situazione non era di certo migliore con il semaforo che creava dei serpentoni di veicoli interminabili. Ho sentito che il sottopassaggio aprirà in settimana e questo mi fa tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in vista dell’estate, dei turisti e delle fiere che portano tante persone in città. Per Ecomondo, ma anche per il Sigep, la mattina e nel tardo pomeirggio questa strada era impraticabile".