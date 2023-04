Locali a Rimini, la movida si sposta sul lungomare. Aprono L’ombelico e il Fermata est, in spiaggia altri tre chiringuiti

L’ombelico della ’movida’ a Rimini? In spiaggia e sul lungomare. Con alcune novità, a partire proprio dall’arenile. Quest’estate inaugureranno altri tre chiringuiti, forse addirittura quattro. I progetti erano stati ’congelati’, in attesa di capire le regole del Comune sulla musica in spiaggia. Ma ora che Palazzo Garampi ha deciso di non mettere coprifuoco, confermando la possibilità di fare musica (dal vivo e con deejay) ed eventi d’intrattenimento sulla spiaggia fino alle 23,30 per 64 serate a stagione, con la possibilità di sforare l’orario in alcune occasioni, i nuovi chiringuiti molto presto diventeranno realtà. "C’è parecchio fermento", confermano anche dalla cooperativa bagnini, I progetti dei nuovi chiringuiti saranno presentati a breve in Comune.

C’è fermento anche sul lungomare. Quasi pronto L’ombelico, in piazzale Kennedy. È il nuovo locale, realizzato lì dove in passato c’era l’Ombelico del mondo (poi pizzeria Fratelli La Bufala). A gestirlo Marina Nanni, titolare delle piadinerie Dalla Lella, e Tommaso della Motta di Gradella. "Siamo agli ultimi ritocchi, inaugureremo la settimana prossima – dicono – Sarà un locale aperto fin dal mattino, quasi un chiringuito. E proporremo tanta musica, ma senza fare concorrenza alle disco".

Poco più in là, all’altezza del bagno 50, aprirà tra un po’ Fermata est, che raddoppia aprendo a Marina centro. "Portiamo al mare tutta l’esperienza del nostro locale in centro storico – spiega Lorenzo Spadazzi, uno dei titolari – Sarà una Fermata est in versione estiva: buoni piatti, birra, musica e tanto divertimento". I lavori sono ancora in corso (prima qui c’era il ristorante La Salsicciona), il locale inaugurerà a metà di maggio. "Quando si è aperta quest’opportunità – conclude Spadazzi – l’abbiamo colta al volo. Il nuovo lungomare è sempre più frequentato da riminesi e turisti. Non potevamo trovare un posto migliore".

Non saranno le uniche novità in zona mare. Nel frattempo tanti locali estivi hanno già dato il via alla stagione, in netto anticipo rispetto al passato. Hanno già riaperto locali come il Darsena sunset bar (la stagione è partita un mese fa), il Barrumba e molti altri altri ritrovi della ’movida’ riminese al mare. Il 22 aprile poi toccherà al Boomerang.