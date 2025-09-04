Locali e turismo, patto d’unione . Così si rilancia l’intrattenimento

"Per i locali da ballo è stata una buona estate grazie ai grandi eventi organizzati, capaci di attirare migliaia di persone: vogliamo promuoverci insieme al comparto turistico, che vive un momento di stanca, creando una vera proposta di ’Destinazione’ dell’intrattenimento notturno". Lo afferma Claudio Aulizio (foto), presidente del sindacato dei locali da ballo Silb-Fipe, dopo la firma in Prefettura del protocollo d’intesa per la sicurezza nei pubblici esercizi, che ha "sancito la stretta collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine". Si tratta del ’Protocollo d’Intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici’, a cui oltre alle associazioni di categoria - per Confcommercio Silb e Fipe - hanno aderito anche i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali.

"Ora ci concentriamo – aggiunge il presidente del Silb-Fipe – sulla creazione di sinergie tra locali per il rilancio del turismo". Aulizio si dice "convinto che una promozione e una strategia coordinate possano essere la via giusta per rilanciare il brand turistico della riviera legato all’intrattenimento notturno, che non manca di certo. Dobbiamo fare capire che la notte in riviera è decisamente viva e che la riviera è la meta giusta per divertirsi non solo una sera, ma per tutta la vacanza. I locali anche questa estate hanno organizzato eventi di successo anche day time, che la gente ha apprezzato e seguito. Ne ha trovato beneficio anche l’indotto. D’altro canto abbiamo notato la difficoltà generale del turismo balneare, accentuata soprattutto nei giorni infrasettimanali. Siccome l’offerta c’è, è il momento di promuoverla insieme e con strategie adeguate. Una strada da percorrere per il definitivo rilancio del settore e del turismo".