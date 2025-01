Locali, regole e gestori: "Va bene la sicurezza ma non possiamo diventare sceriffi"

"Come gestori di locali abbiamo tutto l’interesse a mantere la sicurezza, ma non fateci fare gli sceriffi: non è nostro compito". E’ un coro di ’no’ quello che si alza dalle associazioni di categoria verso il Decreto Piantedosi - che indica ’nuove linee guida per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo nei pubblici esercizi’. Il decreto prevede l’introduzione del ’responsabile della sicurezza’ e affida ai gestori l’onere di installare telecamere all’interno di negozi, bar e ristoranti, e di mantenere illuminata l’area. In più, va affisso un ’codice di condotta’ allo scopo di qualificare ’l’avventore modello’.

"Siamo increduli, questo decreto è un fulmine a ciel sereno – attacca Gianni Indino, presidente Confcommercio – che non può essere accettato dagli imprenditori che vengono chiamati ad affiancare i compiti di pubblica sicurezza in capo alle forze dell’ordine. Per i tantissimi bar, ristoranti, pub, locali notturni e stabilimenti balneari sul nostro territorio la preoccupazione è grande. Il rischio è che da un provvedimento su base volontaria si arrivi a responsabilità, costi e sanzioni reali per l’impresa. Sulla sicurezza abbiamo sempre collaborato, ma non accettiamo un provvedimento calato dall’alto". "Il primo aspetto che ci allarma – aggiunge Indino – è il rischio che da un provvedimento su base volontaria si arrivi a responsabilità, costi e sanzioni reali per gli imprenditori del settore, su cui vengono spostate responsabilità di ordine pubblico. La seconda è che su questo provvedimento non sia stata consultata Fipe-Confcommercio, prima associazione di rappresentanza del settore pubblici esercizi".

"Da presidente regionale del Silb – continua – mi ricorda una spada di Damocle che vivono ogni giorno i gestori di discoteche e locali da ballo a causa dell’articolo 100 del TULPS, un provvedimento anacronistico, che il Silb-Fipe (il sindacato dei locali da ballo, ndr) contrasta da tempo perché dà alle imprese la responsabilità di fatti criminosi che avvengono anche fuori dai locali e che per questo subiscono pesanti sanzioni e chiusure".

"Un barista, un ristoratore, un gestore di qualsivoglia pubblico esercizio deve preoccuparsi di fare bene il proprio lavoro, l’ordine e la sicurezza pubblica non sono prerogative di un imprenditore. Anche se da sempre collaboriamo a riguardo. Chiediamo si convochi un talo di lavoro su queste linee guida". "E’ inaccettabile scaricare la responsabilità della sicurezza sugli esercenti – fa eco Mirco Pari, direttore Confesercenti –. Non si può pensare che i gestori di pubblici esercizi si sostituiscano alle forze dell’ordine e vigilino all’esterno dei locali. "Se ’qualificare l’avventore modello’ – osserva l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini – cioè chi non porta con sè armi, droga o spray al peperoncino – può far sorridere come terminologia - lascia interdetto la mole di aggravi sugli esercenti. Installazione a loro carico di videosorveglianza, illuminazione e impegni a che i gestori, cito, ’agiscano quali sentinelle’. E marchino i minori con un timbro (lavabile) come nelle discoteche. Poco conta l’affrettata precisazione del Viminale sull’adesione su base volontaria: di fatto adottando il Codice di condotta e le altre azioni i locali potranno evitare l’automatismo della chiusura e della sospensione della licenza in caso di disordini. Un meccanismo premiale a dir poco discutibile. Ben venga la ’collaborazione operosa’, ma non con oneri ingestibili per i gestori".

Mario Gradara