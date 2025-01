Locomix, aperte le iscrizioni

Riaprono le iscrizioni a Locomix, il concorso per comici emergenti organizzato dall’Associazione Locomotiva di San Marino in collaborazione con la Compagnia Fratelli di Taglia di Riccione. L’edizione 2024 è stata vinta da Virgigno con la Gn da Cesena che da metà gennaio si potrà rivedere a Zelig che andrà in onda in prima serata sui canali Mediaset. Nei giorni scorsi sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la ricerca dei nuovi talenti della comicità. Le date previste per le selezioni sono sabato 5 e 12 aprile e si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio . Come da tradizione saranno due serate, aperte al pubblico, all’insegna del divertimento puro, dove sul palco del Teatro Corte si alterneranno cabarettisti, imitatori, maghi, comici, sosia, fantasisti, gruppi teatrali. La finale si terrà sabato 3 maggio è prevista a San Marino e vi accederanno sei comici: i vincitori delle due serate di selezione scelti dal pubblico mentre gli altri quattro saranno scelti da una giuria.