Locomix, in scena il secondo atto. A Verucchio nuova sfida tra comici

Locomix, secondo atto. Sabato, al teatro Pazzini di Verucchio, va in scena la seconda ed ultima tappa delle selezioni del festival dedicato ai comici emergenti, iniziato lo scorso weekend. Appuntamento alle 21.15 per vedere sfidarsi gli otto comici provenienti da tutta Italia; padroni di casa Daniele Dainelli della compagnia Fratelli di Taglia, e Ettore Mularoni, presidente dell’associazione Locomotiva di San Marino. A solcare il palco saranno Max Sonsogno, Enrico Balboni, Andrea Graziani, Mauro Busti, Mattia Rellini, Riccardo Iadema, Marianna Tramontano e Manuele Laghi. Lo spettacolo sarà accompagnato dalla musica live del trio Beati Precari.

Locomix è un contest all’ultima risata in cui i concorrenti, con un monologo di otto minuti, tenteranno di far divertire il più possibile il pubblico, vero giudice di serata. Infatti sarà la platea con il proprio voto a scegliere il secondo artista, insieme a quello di sabato scorso, che accederà direttamente alla finale. Sarà poi una giuria composta da rappresentanti della Locomotiva e dei Fratelli di Taglia a individuare i restanti i sei comici che parteciperanno alla serata conclusiva del 3 maggio al teatro Concordia di San Marino. Un evento che ha già riscosso tante risate e si promette di far scoprire nuovi talenti al pubblico. A vincere la prima serata è stato Assane Diop, contet creator, formato nei laboratori di Zelig, con all’attivo diversi premi. I biglietti per l’appuntamento di sabato e la finale del 3 maggio sono disponibili online su liveticket.