Locomix, una sfida all’ultima risata: ecco i sei finalisti

Locomix viaggia verso la finale. Sabato, al teatro Pazzini di Verucchio, è andata in scena la seconda ed ultima serata di selezioni del festival dedicato ai comici emergenti, organizzato dalla compagnia Fratelli di Taglia. Nell’arco dei due appuntamenti in cui si sono sfidati ogni volta otto artisti diversi, sono stati decretati i sei finalisti che sabato 3 maggio al teatro Concordia di San Marino si sfideranno fino all’ultima risata per decretare il campione della 18esima edizione di Locomix. Il vero giudice delle due serate andate in scena nelle scorse settimane è stato il pubblico che ha assistito ad otto minuti di performance per ogni comico decretando il vincitore da spedire in finale. I sei comici finalisti sono: Assane Diop, italo senegalese di Milano, comico formatosi nei laboratori di Zelig, vincitore di vari premi. Con lui saliranno sul palco anche Enrico Balboni, comico di Ferrara, finalista del festival cabaret Emergente di Modena; Carolina Vicentini, reduce da una serata tutta sua nello storico locale di Area Zelig a Milano; Fabrizio Borghetti, stand up commedian, andato in scena anche lui nel teatro milanese di Zelig; Yassin Keffi, fresco di trionfo al Faenza cabaret e impegnato in giro per l’Italia con il suo spettacolo ‘Due cuori una panetta’; Emanuele Laghi, attore ed autore, che spiega la matematica attraverso l’umorismo. I biglietti per la finale del 3 maggio sono già disponibili online su liveticket.