L’odissea dell’ex Delfinario: "Un’altra estate persa. Il Comune dia l’ok ai lavori o non avremo più fondi"

Rimini, 2 aprile 2025 – Un’altra estate al palo. L’ennesima. "Da quando abbiamo preso in concessione l’ex Delfinario nel 2020, l’avremo utilizzato sì e no 5 giorni per fare alcune attività all’esterno. Ma nel frattempo continuiamo a pagare le bollette e il canone..." allarga le braccia Sauro Pari, presidente della Fondazione cetacea. Che, con il Club nautico, cinque anni fa vinse il bando del Comune per gestire l’ex Delfinario e realizzare lì un centro per le ricerche marine e il nuovo ospedale per la cura delle tartarughe. La vicenda è nota: dopo i primi lavori di sistemazione e demolizione di alcune parti, il cantiere di riqualificazione si è fermato perché ci sono vecchi abusi edilizi, tra cui la torretta per l’ascensore e la rampa di accesso per i disabili (opere realizzate dai vecchi gestori) che per il Comune non sono sanabili e vanno abbattuti. Si sono cercate delle soluzioni alternative per regolarizzare la struttura senza demolire quelle parti, ma alla fine "siamo tornati al punto di partenza – dice Pari – L’amministrazione ci ha detto che quegli abusi vanno sanati, e chiede di attendere l’approvazione del nuovo piano spiaggia nel quale è stato inserito anche l’ex Delfinario".

Morale della favola: anche per quest’estate "non potremo usare, nemmeno temporaneamente, la struttura. E non sappiamo quando e come potremo ripartire con il cantiere". L’unica soluzione "potrebbe essere demolire completamente la struttura e rifarla ex novo. Ma questo comporta un investimento che noi e il Club nautico, da soli, non riusciremmo proprio a sostenere". Tanto più che "abbiamo già speso più di 86mila euro per i lavori già fatti. E con il conto delle bollette, del canone, dei tanti interventi che abbiamo fatto per mettere in sicurezza la struttura tutte le volte che qualche sbandato entrava dentro, siamo a oltre 110mila euro".

Ma Fondazione cetacea e Club nautico non vogliono rinunciare al progetto iniziale, che prevede anche un centro per gli sport acquatici. Per questo "abbiamo avviato la ricerca di aziende e di sponsor per cercare contributi. Dal Comune ci attendiamo una risposta. Ci dicano se possiamo usare la struttura per alcune attività temporanee durante l’estate, e come possiamo procedere con i lavori".