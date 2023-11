L’odissea di una prof riminese: "Dopo la morte di mio marito l’Inps rivuole da me 2.600 euro"

di Giuseppe Catapano

Parla con la voce rotta dall’emozione. Si commuove. Emanuela Grassetto, insegnante di musica alla scuola media di Santarcangelo, ricorda quando rimase vedova a 39 anni. Stringe tra le mani una comunicazione dell’Inps. "Dopo la morte di mio marito, nel 2005, ho percepito una piccola pensione di reversibilità. Ora l’istituto mi chiede indietro 2.600 euro per il 2023. Vorrei che qualcuno provasse a capire che dietro i numeri ci sono le persone. Questa richiesta mi mette in difficoltà. E mi riporta col pensiero a un periodo triste, doloroso, della mia vita". Ricorda tutto di quei momenti, Emanuela. "Era il 2005. Mio marito Maurizio si ammalò di cancro ai polmoni. Nel giro di un anno morì. Restai da sola, con un figlio di neanche 7 anni, e con il mio lavoro precario da insegnante. Non so come abbia fatto ad andare avanti con un bambino piccolo e senza un lavoro fisso. Non dimenticherò mai i pianti, la paura di non farcela". Poi la vita è andata avanti. Emanuela, riminese, oggi ha 58 anni. Non è più precaria. "Dal 2015 sono docente di ruolo, ma per tanti anni ho navigato nel precariato tra supplenze e lezioni private. Lo Stato non mi ha certo aiutato, magari dandomi una corsia preferenziale in quanto vedova. Quel posto me lo sono sudato con le mie forze dopo due concorsi ministeriali".

L’Inps, dopo la morte del marito, le ha assegnato una pensione di reversibilità. "Appena 400 euro al mese, perché Maurizio, che se n’è andato 50enne, aveva pochi anni di contribuzione. Ecco, quella cifra serviva per mantere me, mio figlio, la casa, le emergenze e pure pagare gli psicologi che ci hanno aiutato a superare il momento difficile. Quando mio marito stava per andarsene, ho dovuto dire a mio figlio che suo padre stava per volare in cielo. Per un bambino è un trauma enorme". Emanuela è andata avanti a lungo col suo lavoro – prima precario, poi stabile – e con quella piccola pensione. "Nell’immediato mi è servita a sopravvivere. Ma è qualcosa a cui tengo, perché me l’ha lasciata mio marito che non c’è più". Poi, nei giorni scorsi, la donna ha visto arrivare la raccomandata dell’Inps. "Che mi chiede 2.600 euro, perchè mi è stata tolta l’integrazione al minimo. Non solo: oltre a volere quei soldi indietro, mi informano che la pensione d’ora in poi scenderà a 142 euro mensili".

È quanto prevede, calcoli alla mano, la normativa sul cumulo con gli altri redditi. "Ho chiesto chiarimenti, mi è stato fissato un appuntamento telefonico tra qualche giorno. Ma io – ribatte Emanuela – so perfettamente di non essere l’unica a lamentare certe condizioni. C’è chi come me si ritrova a fare i conti con una beffa dopo tanta sofferenza. Chiedo solo che qualcuno si metta la mano sul cuore. In questo momento le famiglie sono in difficoltà, i prezzi sono aumentati in maniera quasi insostenibile, non riesco a sostenere un’ulteriore spesa di 2.600 euro. Così si mettono le famiglie in ginocchio. Spero che l’Inps lo capisca. E che mi aiuti".