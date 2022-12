L’offerta è giusta: il ’parcheggione’ si farà

Il nuovo ’parcheggione’ di piazzale Marvelli si farà. Il rischio era che l’opera restasse al palo prima ancora dell’inizio del cantiere, visto che la prima gara indetta dal Comune per aggiudicare i lavori (scaduta a novembre) era andata deserta. Al secondo tentativo, per fortuna, le cose sono andate diversamente. Sono arrivate due offerte per progettare e realizzare la nuova maxi area di sosta a Marina centro, che dovrà risolvere il problema della carenza di parcheggi. In tempi piuttosto rapidi (meno di tre settimane) gli uffici di Palazzo Garampi hanno provveduto ad aggiudicare i lavori: verranno eseguiti dall’associazione temporanea di imprese formata da Acreide consorzio stabile di Bologna e dal Cantiere Italia consorzio stabile di Napoli. I vincitori del bando avranno 9 mesi di tempo per concludere la progettazione esecutiva, e altri 18 per realizzare l’opera.

Il cantiere partirà tra settembre e ottobre del prossimo anno. Il progetto prevede un parcheggio interrato su due livelli, la capienza sarà di 330 posti più altri 43 a raso. "Stiamo parlando di un investimento da 12 milioni di euro – sottolinea l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – fondamentare per migliorare la sosta e l’accessibilità alla zona mare e alla spiaggia. Col parcheggio ’Tripoli’ daremo una prima, importante risposta all’esigenza di implementare i posti auto nella zona". Tra gli operatori di piazzale Marvelli c’è qualche timore, per i problemi e i disagi che il cantiere inevitabilmente causerà. Per questo le fasi di progettazione e dei lavori saranno condivise il più possibile con i titolari delle attività della zona, per ridurre al minimo l’impatto dei lavori. Avviato l’intervento per il parcheggio ’Tripoli’ il Comune si concentrerà sulle altre opere previste per la sosta di Marina centro: il nuovo parcheggio interrato in piazzale Fellini e l’ampliamento di quello in piazzale Medaglie d’oro (qui verranno ricavati altri 100 posti).

Da un cantiere all’altro: quello di via Grazia Verenin a Viserbella. Mentre si stanno ultimando i lavori alle due rotatorie realizzate lungo la strada, per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti, si è conclusa la gara per affidare i lavori della maxi rotonda tra via Verenin e la Statale 16. Ad aggiudicarsi l’appalto per l’opera (il costo è di quasi 2 milioni) è stato il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cbr, Edil Sagea, Concos.

Manuel Spadazzi