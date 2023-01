"L’officina locomotive è a un binario morto"

L’Officina manutenzione ciclica locomotive di Rimini è arrivata a un binario morto. Senza gli investimenti previsti dagli accordi e le assunzioni "non c’è futuro". A lanciare l’allarme per le sorti dello stabilimento Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che hanno dichiarato una giornata di sciopero prevista per domani, preceduto oggi da un’assemblea pubblica. Lo sciopero, che coinvolge i lavoratori di Trenitalia Omc dell’Emilia-Romagna, è stato dichiarato, spiegano le parti sociali, a "causa della continua emorragia di lavoro e personale dovuta ai mancati investimenti infrastrutturali previsti dagli accordi sottoscritti con Trenitalia negli ultimi anni e ai mancati avvicendamenti a seguito dei pensionamenti".

Nel verbale di accordo del 9 luglio 2019 firmato con l’azienda da tutte le sigle sindacali, Trenitalia infatti si era impegnata a effettuare, ricordano i sindacati, "gli investimenti necessari per riqualificare il sito produttivo riminese". Accordo sottoscritto a fronte di "un’immediata disponibilità" da parte dei lavoratori al doppio turno. Per Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è dunque "imprescindibile che adesso Trenitalia rispetti gli accordi stilati, inclusi quelli sottoscritti in sede istituzionale con la Prefettura di Bologna il 6 maggio 2022", procedendo all’assunzione di personale. Altrimenti lo spettro che i sindacati prospettano per il futuro è che si arriverà alla chiusura dello stabilimento ex Officina grandi riparazioni di Rimini. Attualmente sono impiegati 230 lavoratori, dei quali 180 tra ferrovieri e personale diretto Trenitalia oltre a una cinquantina di addetti legati alla filiera degli appalti.

L’anno scorso inoltre vi è stato un saldo occupazionale negativo di 11 addetti dovuto a 10 pensionamenti, due dimissioni e una sola assunzione. Pertanto oggi dalle 10 alle 12 si terrà un’assemblea pubblica sul piazzale antistante l’ingresso delle Officine in viale Tripoli 189 per affrontare i temi legati alla vertenza e in previsione dello sciopero messo in calendario per il giorno successivo (domani, ndr). "Ci aspettiamo dalla Regione, dal Comune di Rimini e dalle forze politiche un sostegno massimo e concreto ai lavoratori in questa vertenza", concludono le parti sociali alla vigilia dello stato di agitazione in due tappe che cercherà di dare uno scossono alla situazione tra oggi e domani, appunto.