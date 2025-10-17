Lolli, la sua vita è come un film. Oliver Stone prepara una serie tivù

Muccioli

C’è chi, come Giulio Lolli, 59 anni, originario di Bertinoro, può dire di aver vissuto almeno due o tre vite diverse. Prima imprenditore della nautica tra Canada, Bologna e la Riviera romagnola. Poi fuggitivo via mare, destinazione Libia. Lì si converte all’Islam, si fa chiamare Karim, entra ed esce da prigioni, lavora come facilitatore per le milizie, finisce condannato prima a morte e poi all’ergastolo da un tribunale locale. Altro che fiction. E invece no: è tutto vero. E oggi il protagonista di questo romanzo criminale (che ha risvegliato persino l’interesse di Hollywood) è in semilibertà nel carcere bolognese della Dozza.

L’ex patron della Rimini Yacht, estradato dalla Libia nel 2019 e condannato per una serie di reati, usufruirà del beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza: di giorno potrà uscire per lavorare nel reparto commerciale di una grande azienda della logistica, la notte dovrà tornare in cella. "Ha fatto un ottimo percorso all’interno del carcere", spiega il suo avvocato, Claudia Serafini, "ha collaborazioni con attività socioculturali e anche giornalistiche, ha fatto convegni in carcere e sta seguendo percorsi universitari". Nel frattempo, Lolli ha trovato anche il tempo per lavorare al suo libro. Si intitola "Il confine" e dovrebbe uscire nei prossimi mesi.

Il ‘pirata’ di Bertinoro ed ex imprenditore della nautica era stato condannato in primo e in secondo grado a 4 anni e sei mesi e aveva patteggiato una pena di cinque anni per una bancarotta a Bologna. Il tribunale ha portato il cumulo complessivo di pene a una unica da 7 anni e dieci mesi di carcere. Negli anni Duemila la sua creatura, la Rimini Yacht, era diventata un marchio conosciuto nel mercato del lusso delle imbarcazioni. Poi arrivarono le accuse: sistema di leasing fittizi per ottenere finanziamenti su barche e auto di grossa cilindrata. Le inchieste si moltiplicano. Lui capisce che l’onda sta per travolgerlo e nel 2010 sparisce via mare, letteralmente. Rotta verso Tripoli. In Libia, Lolli non trova una via di fuga, trova un’altra vita. Arrestato, picchiato, convertito all’Islam, prende il nome Karim. Dopo la caduta di Gheddafi, si unisce alle milizie ribelli.

Per un periodo lavora come facilitatore e uomo di collegamento tra porti e milizie, secondo gli atti trasmessi anni dopo dalla magistratura libica. A quell’epoca avrebbe lavorato per Taha AI-Misrati, un comandante militare che aveva occupato una larga parte del porto di Tripoli. Gli attribuiscono persino la vendita di imbarcazioni al Ministero del Petrolio libico e un coinvolgimento in operazioni paramilitari. Nel 2019, un tribunale libico lo condanna a morte, pena poi commutata in ergastolo. Nel frattempo, in Italia, la sua storia continua a scorrere nei fascicoli penali. Lo stesso anno viene estradato sotto l’impulso della Procura della Repubblica di Rimini e quindi del sostituto procuratore Davide Ercolani. Oggi Lolli è detenuto alla Dozza di Bologna. Non è più il fuggitivo, non è più il ’pirata’, ma il detenuto che organizza incontri culturali, scrive articoli e segue corsi universitari. Ma la storia non si chiude qui. Perché — racconta ancora la legale — "oltre al libro è in corso anche la realizzazione di un film" o addirittura una docu-serie. E le voci su un interesse del regista statunitense Oliver Stone, che nei mesi scorsi ha incontrato il sostituto procuratore riminese Davide Ercolani per documentarsi, continuano a circolare.