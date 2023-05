Lollobrigida a Macfrut lancia l’sos "Emergenza climatica e alluvioni Problema oggettivo da risolvere"

È un inno all’Italia, alla sua "straordinarietà" nel settore ortofrutticolo, quello fatto ieri dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel giorno in cui ha inaugurato la 40esima edizione di Macfrut, la fiera di riferimento di settore iniziata proprio ieri negli spazi di Ieg. Un inno a "un evento straordinario per un settore che è la carta d’identità della produzione italiana – ha assicurato Lollobrigida prima del taglio del nastro –, che vede grande partecipazione di produttori anche stranieri all’interno di un sistema virtuoso di crescita che però vede la filiera italiana come capofila della qualità". Punta sull’eccellenza il ministro Lollobrigida – accolto a Rimini e ’scortato’ per tutta la giornata dalla parlamentare di Fratelli d’Italia Mimma Spinelli, con cui si è soffermato ad ascoltare le esigenze dei tanti imprenditori riminesi presenti in fiera – in un momento tanto particolare quanto drammatico per il settore ortofrutticolo romagnolo piegato improvvisamente dalle esondazioni dei fiumi che stanno distruggendo tante culture.

Una spia rossa tenuta accesa ieri stante la festa di Macfrut anche dal ministro, che ha assicurato come sul fronte climatico "abbiamo una settimana di allarme siccità e una settimana di allarme alluvioni. È un problema oggettivo quello dei cambi climatici: voglio esprimere in merito la mia solidarietà alle tante famiglie colpite e alle tante imprese colpite dall’alluvione. Questo pomeriggio (ieri, ndr) saremo in una azienda colpita dall’alluvione (nel Ravennate, ndr) a nome del Governo", ha annunciato Lollobrigida. "Insieme a Curcio e al ministro Musumeci ci stiamo occupando di questo tema: ho sentito la presidente Meloni che mi ha chiesto di verificare che interventi programmare per dare risposta immediata. Bisogna però prendere atto di questo cambiamento e assumere strategie per contrastare questi fenomeni. Penso alla captazione delle acque, il riutilizzo delle acque reflue per far fronte all’allarme siccità in via preventiva".

Araldo in missione, Lollobrigida dalle ombre recenti del settore è poi passato alle più ampie luci della storia, auspicando a spasso tra gli stand di Macfrut che "l’Italia torni ad avere un ruolo centrale in ambito internazionale. I numeri di Macfrut 2023 fotografano un evento in costante crescita per presenze di imprese, espositori e ricercatori che portano innovazione in agricoltura. Chi arriva qui per vendere i propri prodotti spesso riparte avendo fatto più acquisti che vendite perché qui trova le nostre eccellenze di cui dobbiamo andare orgogliosi. Lo sviluppo del nostro sistema passa dalla tutela di un sistema produttivo capace di rimuovere alcune ideologie che in passato lo hanno penalizzato. Occorre rimettere al centro queste imprese – ha concluso Lollobrigida – con scelte concrete, con un sano pragmatismo per la sostenibilità ambientale che garantisca al contempo la sostenibilità economica a garanzia dell’equità sociale". Obiettivi fissati sulla strada del governo, tra cui c’è anche la candidatura di Roma a Expo 2030. Una maratona per il cui successo Macfrut ora si pone tra gli eventi ’di copertina’. Non a caso ieri nei padiglioni di Rimini è stato anche presentato il Padiglione Italia a Expo Doha 2023.

