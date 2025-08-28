Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaL’Omag intensifica la preparazione con la prima amichevole nel mirino
28 ago 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. L’Omag intensifica la preparazione con la prima amichevole nel mirino

L’Omag intensifica la preparazione con la prima amichevole nel mirino

Il 4 settembre a Cervia ci sarà il test contro Perugia. Intanto Nardo e Kochurina. si sono riunite al gruppo.

Alice Nardo si è riunita al gruppo

Alice Nardo si è riunita al gruppo

Per approfondire:

Scalda i motori la Omag Mt San Giovanni entrando nel vivo della propria preparazione fisica e tecnica nella terza settimana di raduno a San Giovanni e preparando le prime amichevoli in vista del prossimo campionato di serie A1. "Siamo arrivati alla terza settimana di lavoro e siamo contenti – spiega il preparatore atletico Simone Mencaccini –. Abbiamo completato la prima settimana a Torri di Quartesolo, per il preraduno, dove abbiamo iniziato gli allenamenti, effettuato tutti i test fisici e quelli con il fisioterapista, e abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio tra giocatrici e staff. Ora a San Giovanni stiamo affrontando questa terza settimana aumentando i carichi di lavoro, sia fisici che tecnici. La settimana prossima è prevista anche l’amichevole con Perugia, quindi il nostro obiettivo è arrivare pronti a questa partita. Tutto sta procedendo senza intoppi: è un ottimo gruppo e ci stiamo trovando molto bene anche qui a San Giovanni in Marignano, dove tutto è organizzato in modo preciso e funzionale. La situazione è molto positiva".

Intanto si sono aggregate al gruppo già da qualche giorno anche la centrale russa Kochurina e la schiacciatrice italiana Nardo, provenienti dalle rispettive nazionali. Le "Zie" scenderanno in campo a Pinarella di Cervia per due test di rilievo la prossima settimana: mercoledì 4 settembre alle ore 17:30 contro Perugia e mercoledì 10 settembre, sempre alle 17:30, contro Vallefoglia. Due amichevoli che rappresentano prove significative per valutare i progressi del gruppo. "Un ringraziamento speciale va alla palleggiatrice Alice Della Vecchia – conferma la società – che sta supportando la squadra in assenza di Sarah Straube".

Luca Pizzagalli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata