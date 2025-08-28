L’Omag intensifica la preparazione con la prima amichevole nel mirino

Scalda i motori la Omag Mt San Giovanni entrando nel vivo della propria preparazione fisica e tecnica nella terza settimana di raduno a San Giovanni e preparando le prime amichevoli in vista del prossimo campionato di serie A1. "Siamo arrivati alla terza settimana di lavoro e siamo contenti – spiega il preparatore atletico Simone Mencaccini –. Abbiamo completato la prima settimana a Torri di Quartesolo, per il preraduno, dove abbiamo iniziato gli allenamenti, effettuato tutti i test fisici e quelli con il fisioterapista, e abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio tra giocatrici e staff. Ora a San Giovanni stiamo affrontando questa terza settimana aumentando i carichi di lavoro, sia fisici che tecnici. La settimana prossima è prevista anche l’amichevole con Perugia, quindi il nostro obiettivo è arrivare pronti a questa partita. Tutto sta procedendo senza intoppi: è un ottimo gruppo e ci stiamo trovando molto bene anche qui a San Giovanni in Marignano, dove tutto è organizzato in modo preciso e funzionale. La situazione è molto positiva".

Intanto si sono aggregate al gruppo già da qualche giorno anche la centrale russa Kochurina e la schiacciatrice italiana Nardo, provenienti dalle rispettive nazionali. Le "Zie" scenderanno in campo a Pinarella di Cervia per due test di rilievo la prossima settimana: mercoledì 4 settembre alle ore 17:30 contro Perugia e mercoledì 10 settembre, sempre alle 17:30, contro Vallefoglia. Due amichevoli che rappresentano prove significative per valutare i progressi del gruppo. "Un ringraziamento speciale va alla palleggiatrice Alice Della Vecchia – conferma la società – che sta supportando la squadra in assenza di Sarah Straube".

Luca Pizzagalli