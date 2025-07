L’Omag Mt va all’attacco. Arriva l’opposto Brancher

di Luca PizzagalliArriva un altro tassello importante per la nuova stagione dell’Omag Mt San Giovanni in Marignano pronta ad esordire in serie A1 femminile di volley. A rinforzare il reparto delle opposte arriva Edinara Brancher, atleta brasiliana con importanti esperienze internazionali e di sicuro spessore per il roster marignanese 2025/2026. "Classe 1996, originaria di Pinhalzinho (Brasile), Edinara è un’opposta potente e di grande temperamento – spiega la società marignanese – cresciuta nel vivaio del Minas Tênis Clube. Ha indossato le maglie di club prestigiosi nel campionato brasiliano come il Sesc RJ e il Fluminense, oltre ad aver avuto esperienze in Europa, tra cui un’annata nella Ligue A francese con il Nantes, dove si è messa in luce anche nelle competizioni europee. Nel suo percorso ha fatto parte delle selezioni giovanili brasiliane, contribuendo alla vittoria della medaglia d’oro al Campionato Sudamericano U20 e partecipando ai mondiali giovanili. Il suo stile di gioco è caratterizzato da un servizio incisivo, una buona varietà di colpi in attacco e una forte presenza a muro". Insomma, un nuovo martello per l’attacco marignanese, che dovrà ottenere i punti per un campionato che si annuncia assai competitivo. Con il suo arrivo, lo staff tecnico potrà contare su un’opzione di alto livello nel ruolo di opposto, dove si alternerà e si giocherà il posto con Serena Ortolani, storico capitano e protagonista anche lei della scorsa straordinaria stagione. "Una sana competizione che alzerà il livello del gruppo e offrirà soluzioni tattiche preziose nel corso del campionato" prosegue la società marignanese. Il presidente Stefano Manconi precisa: "Edinara Brancher è una giocatrice di esperienza internazionale che può darci molto, sia in campo sia come atteggiamento. Insieme a Serena Ortolani avremo due profili complementari, che garantiranno profondità e qualità ad ruolo importante. Due elementi di esperienza e di spessore che ci potranno dare sicuramente quel qualcosa in più che un campionato di serie A1 richiede".Dunque, dopo il recente acquisto del libero Sara Panetoni, il mercato Omag Mt pare avviarsi alla conclusione salvo sorprese nei prossimi giorni. Un altro mesetto di pausa per le giocatrici e poi ad agosto partirà una stagione storica e prestigiosa allo stesso tempo per tutto il volley romagnolo nella massima serie di volley femminile. I tifosi già sperano in un torneo di medio-alta classifica per una neopromossa che vuol lasciare il segno.