L’Omag-Mt vince la partita infinita. Melendugno al tappeto al tie-break

Narconon Melendugno

2

Omag Mt San Giovanni

3

Narconon Volley Melendugno: Polesello 9, Caracuta 3 , Campana 11, Rastelli 10, Maruotti 9, Santiago 16 , Stival 16, Antignano 12, Oggioni (libero), Courroux, Biesso, Esposito ne, Favero (libero) ne. Allenatore: Napolitano

Omag Mt San Giovanni: Turco 1 , Ortolani 29, Parini 8, Consoli 8, Meliffi (libero), Nardo 16, Pecorari 17, Ghibaudo, Giacomello, Urbinati (libero), Cangini, Salvatori, Saguatti ne, Caforio ne. Allenatore: Bertini

Arbitri: De Sensi e Sumeraro

Parziali: 24-26; 25-19; 26-24; 28-30; 13-15

San Giovanni ha voglia di riprendersi i punti persi in casa con Cremona e Montecchio e parte subito forte, Pecorari e Ortolani sugli scudi con un perentorio 7-1 iniziale. Ma San Giovanni mostra ancora fragilità psicologiche e Melendugno con una Stival in gran spolvero, anche in battuta, riesce a tornare sul 14 pari. Campana mura Ortolani e il set pare svoltare sul 17-14 per le pugliesi. Nardo ed Ortolani tengono a galla le marignanesi e si arriva al 20-19 per le padrone di casa. Sveva Parini con una veloce porta al 24-22 San Giovanni. Ai vantaggi però sbaglia Campana che mette una palla fuori mentre un muro marignanese su Stival mette a terra il 26-24. Nel secondo set Melendugno cerca una reazione ma Nardo e Pecorari pareggiano sul 5-5 una frazione che si annuncia combattutissima. Santiago e Stival riescono a creare un break 16-13 per Melendugno. Le pugliesi fanno sul serio, Stival con due ace mette un’ipoteca col 24-18 sul secondo set. 1-1 col 25-19.

Nel terzo set Consoli e Ortolani in battuta scavano un primo solco con il 16-12 per Omag Mt. Adesso l’inerzia del match pare verso San Giovanni che arriva anche al 19-14 a favore, ma Melendugno con un 6-0 grazie a errori marignanesi e a Rastelli soprattutto arriva al 19 pari. Ancora finale ad alta tensione con Maruotti che arriva al 24-22 per le padrone di casa. Si va di nuovo ai vantaggi ma Ortolani sbaglia ricezione ed un’invasione marignanese chiude sul 26-24 per le padrone di casa. Nel quarto set San Giovani cerca di restare in partita e con Ortolani si arriva al 10-6 per le marignanesi. Ortolani e Consoli riescono a segnare con continuità e si arriva al 15-11. Polesello prova a resistere ma San Giovanni vuole assolutamente andare sul 2-2, in difesa il libero Urbinati pare aver preso maggior confidenza con il campo. L’ace di Rastelli fa 23-23 e con Santiago si va ancora ai vantaggi 24-24. Vantaggi al cardiopalma, con Ortolani che respinge gli attacchi pugliesi e riesce a portare le sue compagne al tie-break sul 30-28. Ortolani al tie-break risponde a Polesello, punto a punto e si arriva al 12-10 per San Giovanni, finale al cardiopalma. Parini trova il 14-12 e con il cuore Pecorari arriva al 15-13.

Luca Pizzagalli