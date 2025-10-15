L’omaggio a Bosso risveglia le Voci dell’anima

Gran finale stasera al teatro degli Atti per il festival Voci dell’anima, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli. Tre gli appuntamenti di danza, ai quali seguirà la premiazione dei vincitori di questa 23esima edizioni.

Alle 21 Rosalie Wanka presenta lo spettacolo vincitore dell’edizione 2024 di Voci dell’anima, Roosje’s Bolero, ispirato alla biografia e al coraggio della ballerina e insegnante ebrea olandese Roosje Glaser che sopravvisse a sei campi di concentramento grazie alla sua prontezza di spirito, al suo coraggio e alla sua sfacciataggine. Dopo la liberazione, davanti ai suoi compagni rifugiati nel campo di accoglienza di Malmö, danzò il Bolero di Ravel che lei stessa definì "la mia danza della liberazione", poiché fu il momento in cui realizzò di essere salvata e libera.

A seguire la compagnia Giovani danzatori Aulòs di Rimini presenta Omaggio a Ezio Bosso, regia e coreografie di Veronica Bagnolini. Attraverso lo spazio, il tempo, le linee e le curve musicali, interpretando con semplicità e purezza artistica il destino di questo immenso autore, cinque danzatori, tra i 14 e i 18 anni, ripercorrono il cammino e la grandiosità artistica di questo inestimabile poeta della vita, che ha insegnato ad amare la vita, la musica, ma soprattutto ad ascoltare. Pur avendo il talento e l’anima imprigionati da un implacabile male oscuro, il suo corpo non ha mai supplicato pietismo, riuscendo a domare la sofferenza fisica e interiore usando con maestria la sua bacchetta di inimitabile maestro.

Al termine ResExtensa dance company presenta Acqua Madre. Canti di onde e acque di Elisa Barucchieri, un potente viaggio attraverso antichi rituali, archetipi universali e la forza primordiale del femminile. Sul palco cinque danzatrici danno vita ad una celebrazione intensa ed energica che intreccia resilienza, sostegno reciproco e alleanza tra donne, attraversando i tempi della vita.

Come sempre, a iniziare la serata sarà, alle 20.30, Animali da Palco con i reading di poesia con testi interpretati dalle voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, insieme ai suoni di Toni Salvatori. Informazioni e prenotazioni: teatro degli Atti, via Cairoli 42. Cell. 333 8870576.