L’omaggio a Carlo Alberto Rossi

"Il mare è una ispirazione potente per tanti artisti. Ci è venuto spontaneo quindi pensare al Parco del Mare nel momento in cui abbiamo deciso di dedicare un luogo della città a Carlo Alberto Rossi, tra i maestri della musica italiana, autore di canzoni che fanno parte della memoria collettiva, come “Le Mille Bolle Blu” o “Amore baciami”".

L’annuncio viene dal sindaco Jamil Sadegholvaad. A Carlo Alberto Rossi sarà intitolato l’ultimo tratto riqualificato del Parco del Mare, quello che si estende tra piazzale Marvelli e piazzale Benedetto Croce. "Ringrazio la commissione toponomastica e l’assessore Francesco Bragagni – ha dichiarato il sindaco – per aver sostenuto e condiviso una proposta che permette alla città di saldare il legame con un artista riminese che con il suo talento ha saputo comporre la colonna sonora della vita di più di una generazione". Un doveroso riconoscimento per un concittadino che ha portato il nome di Rimini nel mondo. Questo compositore, autore, discografico, editore, è nato proprio qui il 30 agosto 1921. Figlio di Francesco e di Fernanda Ferretti, a sette anni ha mosso i primi passi nel mondo delle note all’Istituto musicale "Lettimi", dove ha studiato canto. Amico di Federico Fellini e Sergio Zavoli, Rossi ha saputo costruire un proprio stile che lo ha reso un personaggio forse unico nel panorama della

canzone e della musica italiana.

a. c. g.