L’omaggio a Charlie Parker con ’Fulgor off’

Rimini a tutto jazz con la rassegna Fulgor off. Proseguono anche in questo fine settimana le iniziative nello spazio in vicolo San Bernardino 1, in centro storico. Nel nuovo spazio di Rimini Jazz Club, in collaborazione con la Primo Piano Art Gallery e il cinema Fulgor, doppio appuntamento nel weekend con la rassegna di concerti di musica jazz. Venerdì alle 18 sarà la volta di Call for jam: si esibiranno Giovanni Benvenuti al sax, Michael Harding alla batteria, Mauro Mussoni al contrabbasso, Simone Migani al piano, e a seguire jam session. Sabato alle 16 il concerto Bird lives dedicato al leggendario Charlie Parker (foto), con Emiliano Pintori al piano, Simone La Maida al sax, Mauro Mussoni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Per partecipare è necessario fare la tessera annuale (18 euro) e versare poi un contributo a ogni concerto.