L’omaggio a Giuliana Rocchi

Una bella e partecipata cerimonia ieri mattina a Santarcangelo per lo svelamento della targa in memoria della poetessa Giuliana Rocchi. Tante persone hanno voluto esserci, insieme ai familiari, all’inaugurazione della lapide, affissa sulla casa in via della Cella dove viveva la Rocchi. La sindaca Alice Parma ha ripercorso la vita di Giuliana, un’autentica protagonista della vita di Santarcangelo, e non solo per le sue poesie. Ha ricordato il suo impegno civile e le sue battaglie sindacali, come quella (nel 1964) contro la chiusura della corderia. "La poesia di Giuliana – ha detto la sindaca – è un mondo come lo è stata la sua vita. Le siamo grati per l’eredità che ci ha lasciato". Al termine Germana Borgini ha letto alcuni dei versi più significativi della Rocchi, scomparsa nel 1996.