L’omaggio a Masina e Mastroianni: il 2024 sarà un altro anno felliniano

Settant’anni fa usciva La strada, capolavoro che valse a Federico Fellini il primo Oscar. Proprio a La strada Rimini dedicherà numerosi eventi nell’anno appena iniziato. Non è l’unico anniversario felliniano del 2024, durante il quale si celebreranno anche i 30 anni dalla morte di Giulietta Masina, moglie di Fellini e strepitosa interprete de La strada e di tanti altri film, e i 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, uno dei più grandi attori italiani di sempre e il vero alter ego di Fellini sul set.

A maggio – durante la festa del cinema La settima arte – si terrà a Rimini un convegno dedicato a Gelsomina, Zampanò e il Matto, gli indimenticabili protagonisti de La strada. Che è tra l’altro il film preferito di Papa Francesco, come più volte ha dichiarato lui stesso. Non sarà l’unico tributo alla Masina, che sarà ricordata con altre iniziative e alcuni eventi speciali. A Mastroianni, l’attore a cui Federico Fellini ha assegnato i personaggi più autobiografici (da Marcello in La Dolce vita al regista Guido di Otto e mezzo, fino ai ruoli di Snaporaz ne La città delle donne e Pippo di Ginger e Fred), il Fellini Museum dedicherà una grande mostra fotografica, per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’attore. A partire da Mastroianni un convegno – in autunno – si interrogherà sul rapporto tra alcuni registi e i loro attori feticcio: da Martin Scorsese e Robert De Niro a Paolo Sorrentino e Toni Servillo, fino a Tim Burton e Johnny Depp, per citare solo alcuni tra i sodalizi più famosi della storia del cinema.

Sarà insomma un altro anno felliniano, questo, con l’uscita anche di diversi libri. Dopo la pubblicazione di Amarcord raccontato dalla stampa dell’epoca di Giuseppe Ricci, che nelle prossime settimane verrà presentato a Rimini, tra qualche mese sarà la volta de La strada raccontata dalla stampa dell’epoca (l’uscita è prevista dopo l’estate). In questo lavoro di recupero delle fonti si inserisce anche il progetto di mappatura e acquisizione dei copioni radiofonici scritti da Fellini tra il 1940 e il 1943, condotto insieme all’università La Sapienza di Roma. Sarà un’attività di grande impegno archivistico, favorita anche dall’ingresso, tra il personale del Fellini Museum, di due nuovi esperti.

Per tornare ai libri, Mondadori pubblicherà una nuova edizione deluxe de Il libro dei sogni di Fellini: sarà un cofanetto a tiratura limitatissima con le riproduzioni in facsimile dei due album originali. Altri saggi sono attesi nel corso dell’anno: in fondo di Fellini non si scriverà mai abbastanza. A chi non le avesse ancora viste, consigliamo di visitare le due mostre allestite al Fulgor, Fellini/Trubbiani e Fellini intimo: disegni e parole. C’è tempo fino al 28 gennaio per visitarle. A breve si aggiungerà poi un’altra mostra con una selezione dei disegni del Maestro dalla collezione di Liliana Betti, sua storica collaboratrice. Sempre al Fulgor proseguono tutti i martedì (alle 16) al Cinemino le proiezioni di film di Fellini. il 16 gennaio toccherà a I clowns, il 23 a Giulietta degli spiriti. Infine il 20 gennaio, giorno del compleanno del regista, sarà possibile visitare gratuitamente sia il Fellini Museum, sia il Museo della Città e la Domus del Chirurgo.