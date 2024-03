L’omaggio a Tonino Guerra: gran finale tra spettacoli e libri

Gran finale domani tra Pennabilli e Santarcangelo per Le giornate di marzo per Tonino, la rassegna in ricordo di Tonino Guerra. Domani, nel giorno dell’anniversario della morte del poeta e sceneggiatore, al mattino a Pennabilli il vescovo Andrea Turazzi celebrerà una preghiera per l’artista (alle 9) a cui seguirà la piantumazione di altri due mandorli. Domani alla biblioteca ’Baldini’ di Santarcangelo una serata ricca di eventi tra performance teatrali, letture e presentazione di libri. Si partirà alle 20,30 con lo spettacolo Frammenti di Odissea al mare, con Isadora e Donatello Angelini, Luca Serrani e Denis Campitelli. A seguire, la presentazione di due libri freschi di stampa (entrambi editi da Pazzini): Tonino Guerra. Il sorriso della terra firmato dalla biografa di Rita Giannini e Dedicato a Tonino Guerra con fantasia di Mario Rossi. Grazie alla paziente raccolta di testimonianze in diretta e attraverso gli infiniti scritti su di lui, la Giannini propone un intimo ritratto di Tonino. Interverranno gli autori, Lora Guerra e l’editore Pier Giorgio Pazzini, letture di Simone Silvestri.